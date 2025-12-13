Just Dance 2026 Edition: Bis zu 40 % Rabatt im lokalen Einzelhandel

Die Feiertage mit der Just Dance 2026 Edition unvergesslich gestalten.

Ubisoft gibt bekannt, dass zum Jahresende die aktuelle Just Dance 2026 Edition bis zu 40 % im lokalen Einzelhandel rabattiert ist. Zum Beispiel für die Nintendo Switch.

Mit 40 brandneuen Songs verwandelt die Just Dance 2026 Edition jedes Zuhause in eine Tanzfläche und bringt Familie und Freunde für unvergessliche Momente zusammen.

Bis zu sechs Spieler können im lokalen Mehrspielermodus gemeinsam tanzen und den neuen Party-Modus entdecken. Hier schließen sie sich zu Teams zusammen, um sich unvorhersehbaren Tanz-Showdowns zu stellen und endlosen Spaß zu haben!

Just Dance bringt jeher Menschen zusammen und schafft gemeinsame, schöne Erinnerungen und feiert die besonderen gemeinsamen Momente.

Wer Just Dance ausprobieren möchte, der kann jetzt die Just Dance Free Experience herunterladen.

  1. Rotten 83645 XP Untouchable Star 2 | 13.12.2025 - 14:07 Uhr

    Is nit mein Game 😅✌🏻 aber danke für die Info, is für einige sicher ein guter tipp zu Weihnachten 🤗

  2. scott75 106920 XP Hardcore User | 13.12.2025 - 14:09 Uhr

    Habe noch 2019, 20 20, 2022 noch im Regal, wird Silvester wieder ausgepackt und zocke es mit unseren Gästen.

  3. scott75 106920 XP Hardcore User | 13.12.2025 - 14:10 Uhr

    Ein Link zu den Rabatten wo es günstig ist, im Handel wäre ganz gut gewesen!

  4. DerOpaZockt 75380 XP Tastenakrobat Level 3 | 13.12.2025 - 14:12 Uhr

    Sich einfach mal wieder mehr bewegen ist definitiv nicht verkehrt, vielleicht sollte ich mir das Game holen und mit meiner Frau die Tanzfläche unsicher machen.

