Just Dance 2026 Edition: Bis zu 40 % Rabatt im lokalen Einzelhandel

Ubisoft gibt bekannt, dass zum Jahresende die aktuelle Just Dance 2026 Edition bis zu 40 % im lokalen Einzelhandel rabattiert ist. Zum Beispiel für die Nintendo Switch.

Mit 40 brandneuen Songs verwandelt die Just Dance 2026 Edition jedes Zuhause in eine Tanzfläche und bringt Familie und Freunde für unvergessliche Momente zusammen.

Bis zu sechs Spieler können im lokalen Mehrspielermodus gemeinsam tanzen und den neuen Party-Modus entdecken. Hier schließen sie sich zu Teams zusammen, um sich unvorhersehbaren Tanz-Showdowns zu stellen und endlosen Spaß zu haben!

Just Dance bringt jeher Menschen zusammen und schafft gemeinsame, schöne Erinnerungen und feiert die besonderen gemeinsamen Momente.

Wer Just Dance ausprobieren möchte, der kann jetzt die Just Dance Free Experience herunterladen.