Just Dance 2026 Edition: Die Party steigt im Oktober

Ubisoft hat während der Nintendo Direct bekannt gegeben, dass Just Dance 2026 Edition, der neueste Teil der beliebten Musikvideospiel-Marke, am 14. Oktober 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und die Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen wird.

Just Dance 2026 Edition ist die perfekte Gelegenheit, um mit Familie und Freunden zusammenzukommen, gemeinsam eine großartige Zeit zu verbringen und dabei das eigene Zuhause in eine Tanzfläche zu verwandeln. Mit 40 mitreißenden neuen Titeln, von aktuellen Chart-Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern, bietet die neue Edition für jeden Musikgeschmack das Richtige, darunter:

APT. by ROSÉ & Bruno Mars

Houdini by Dua Lipa

Counting Stars by OneRepublic

Hung Up by Madonna

All Star by Smash Mouth

Und viele weitere

Zusätzlich zu der brandneuen Trackliste bietet Just Dance 2026 auch unterhaltsame Gameplay-Optionen: ​

Der Party Modus erlaubt Spieler sich zu einem Team zusammenschließen und gemeinsam einen unvorhersehbaren Tanzwettbewerb zu bestreiten.

erlaubt Spieler sich zu einem Team zusammenschließen und gemeinsam einen unvorhersehbaren Tanzwettbewerb zu bestreiten. Der Kamera Controller Modus erlaubt Spieler völlig freihändig ein Tanzsolo aufs Parkett zu legen. Über die Just-Dance-Controller-App lässt sich die Smartphone-Kamera in ein Tool verwandeln, das die Bewegungen ganzheitlich erfasst, womit man versuchen kann, beim Tanzen ein höheres Maß an Präzision zu erreichen.

Auch der lokale Mehrspielermodus ist wieder verfügbar, in dem bis zu sechs Spieler gleichzeitig tanzen können. Im Challenge-Modus darf man beweisen, wer die besten Moves draufhat.

Alle, die die Just Dance Editions von 2023 bis 2026 besitzen, sehen die Inhalte aller Titel vereint an einer Stelle, sodass die Party nahtlos weitergehen kann. Darüber hinaus beinhaltet jedes Exemplar von Just Dance® 2026 Edition einen Monat kostenlosen Zugang zu Just Dance®+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst.