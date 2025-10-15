Just Dance 2026 Edition: Tanzt mit neuen Songs und Features ab

Gemeinsam mit Freunden, Familie und der Just Dance 2026 Edition verwandelt sich jedes Wohnzimmer in eine Tanzfläche.

Ubisoft hat die Just Dance 2026 Edition veröffentlicht. Der neueste Ableger der beliebten Musikspielreihe ist erhältlich für Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Das Spiel ist ebenfalls auf Nintendo Switch 2 via Abwärtskompatibilität spielbar.

Jede Version der neuen Just Dance 2026 Edition enthält einen einmonatigen kostenlosen Zugang zu Just Dance+, dem abonnementbasierten Streaming-Dienst mit Zugriff auf Hunderten von weiteren Songs und zusätzlichen Inhalten.

Die Deluxe Edition beinhaltet ein 3-monatiges Abonnement, und die Ultimate Edition ein 12-monatiges Abonnement von Just Dance+.

Die neue Just Dance 2026 Edition wurde von Ubisoft Paris entwickelt und bietet viele spannende Inhalte, darunter 40 brandneue Songs, von aktuellen Chart-Hits bis hin zu zeitlosen Klassikern. Hier ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei:

Abracadabra – Lady Gaga

All Star – Smash Mouth

Anxiety – Doechii

APT. – ROSÉ & Bruno Mars

Azizam – Ed Sheeran

Big Bad Frog – Austin & Collins

Bluey Medley – Bluey

Born To Be Alive – Patrick Hernandez (Reborn Version)

Chichika (feat. METAMAMI) – MariaDennis

Counting Stars – OneRepublic

Cry Baby – Melanie Martinez

Don Raja – Su Real and DISTORT

Don’t Go Breaking my Heart – Lulu & Levon

DRIP – BABYMONSTER

Feather – Sabrina Carpenter

Girls Just Want To Have Fun – Cyndi Lauper

Good Girls – Humphrey Dennis feat. Zanillya

Good Luck, Babe! – Chappell Roan

Houdini – Dua Lipa

Hung Up – Madonna

I Had Some Help – Post Malone feat. Morgan Wallen

It’s ok I’m ok – Tate McRae

Kitipo – Dixson Waz, La Tukiti, and Amenazandel

La Bamba – The Sunlight Shakers

Louder – Don Elektron and Derek

Love Again – Dua Lipa

Messy – Lola Young

Moonlight – Aileen-O

Pop Muzik – M, Robin Scott

Prehistorock – Ricky Stone

Rockin’ Around the Christmas Tree – Mrs. Claus and the Elves

Stay Cheese – Paul Russell

Show me what you got – Boomborg

Sokusu – Wanko Ni Mero Mero

Spin Your Love – Kevin J Simon

Strangers – Sigrid

Thrift Shop (feat. Wanz) – Macklemore & Ryan Lewis with Wanz

Viva la Vida – Coldplay

We Just Begun – Stush and WOST

Zombieboy – Lady Gaga

In der neuen Just Dance 2026 Edition können Familien und Freunde jetzt auch gemeinsam mit Bluey dank des neuen Bluey-Medley-Gameplays tanzen. Ubisoft und Neels Studio haben dieses Erlebnis in Zusammenarbeit mit BBC Studios und Ludo Studio entwickelt.

Bluey ist eine liebenswerte, energiegeladene Blue Heeler-Hündin, die mit ihrer Mum, ihrem Dad und ihrer kleinen Schwester Bingo zusammenlebt. Bluey nutzt ihre grenzenlose Energie, um Spiele zu spielen, die sich auf unvorhersehbare und komische Weise entwickeln. Dabei zieht sie ihre Familie und die ganze Nachbarschaft mit in ihre spaßige Welt.

Diese neue Partnerschaft feiert die einfachen Freuden des gemeinsamen Tanzens – Werte, die sowohl Bluey als auch Just Dance teilen.

Außerdem können die Spieler mit dem Party-Modus eine ganz neue Art des Tanzspaßes mit überraschenden Wendungen erleben. Das neue Feature erlaubt es Spielern, entweder allein oder gemeinsam mit bis zu sechs Spielern lokal in Dr. Gigavolts Labor einzutauchen und sich einer Reihe verrückter Experimente zu stellen.

Während sie zu kurzen Songs tanzen, stellen visuelle Effekte und Bewegungsherausforderungen das Rhythmusgefühl und die Reaktionsfähigkeit der Spieler auf die Probe. Der Modus eignet sich für alle Erfahrungsstufen. Dank einstellbarer Schwierigkeitsgrade und flexibler Sessionlängen gelingt der Einstieg ganz leicht, sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Tänzer.

Der Party-Modus ist kompatibel mit allen Songs aus den Just Dance 2023, 2024, 2025 und 2026 Editionen sowie mit den Music Packs und Just Dance+.

Mit der Just Dance 2026 Edition können Spieler nun den offiziell eingeführten, freihändigen Kamera-Controller-Modus erleben, der sich nicht mehr in der Beta-Phase befindet. Das Feature wurde vom Just Dance-Team intern entwickelt und verwandelt die Smartphone-Kamera in ein Ganzkörper-Bewegungserkennungs-Tool.

So können Spieler beim Tanzen noch präziser performen: Die Kamera erfasst die Bewegungen und vergleicht sie in Echtzeit mit der Choreografie des Coaches auf dem Bildschirm. Je genauer die Moves übereinstimmen, desto höher fällt die Punktzahl aus.

Diese Funktion steht derzeit nur im Einzelspielermodus zur Verfügung und lässt sich über die Just Dance Controller-App nutzen. Nach der erfolgreichen Testphase in der Just Dance 2025 Edition können Spieler jetzt ein komplett freihändiges Just Dance-Erlebnis genießen. Die App ist kompatibel mit iOS ab Version 14.4 sowie Android ab Version 9.

Neben den neuen Spielmöglichkeiten kehren in der Just Dance 2026 Edition auch beliebte Modi zurück. Dazu gehören der lokale Mehrspielermodus für bis zu sechs Personen, der Workout-Modus zum Kalorien-Tracking und der Herausforderungsmodus für spannende Online-Wettbewerbe.