Just Die Already: Actionspiel mit verrückten Senioren für Xbox verfügbar

Ab heute kämpfen rüstige Senioren im Actionspiel Just Die Already auf Xbox-Konsolen um einen Platz im Altersheim.

Wolltet ihr schon immer mal in die Rolle einer älteren Person schlüpfen, auf die Straße gehen und vom Verkehr überrollt werden, von einer Straßenbahnlinie einen Stromschlag bekommen und an eine Rakete geschnallt hoch in den Himmel geschossen werden?

Ja? Echt jetzt? Nun, dann solltet ihr vielleicht mit einem Fachmann darüber sprechen, warum das so ist, aber viel wichtiger ist, dass Just Die Already heute erschienen ist und genau das Spiel sein könnte, von dem ihr immer geträumt habt.

Curve Digital und DoubleMoose können heute verkünden, dass der „Rentner-Spielplatz“ endlich auf PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie auf PC auf Steam und im Epic Games Store verfügbar ist und seine besondere Art von Multiplayer-Chaos zu Spielern auf der ganzen Welt bringt, egal auf welcher Plattform man spielt.

Just Die Already erzählt die Geschichte von alten Leuten, die gerade aus ihren Altersheimen rausgeschmissen wurden und miteinander konkurrieren, um sich einen Platz an einem neuen Ort zu sichern, indem sie gefährliche Herausforderungen meistern, um sich für eine kostenlose Pflege zu qualifizieren.

Die Spieler können Just Die Already entweder alleine angehen oder im Online-Multiplayer mit vier Spielern (dank Epic Online Services auch plattformübergreifend) antreten und gefährliche Herausforderungen abhaken, die Ihr Leben – und in der Tat jedes Atom Ihres Seins – in Gefahr bringen.

Außerdem wurde das erste kostenlose Update nach dem Launch angekündigt. Im Juni wird Just Die Already einen brandneuen Spieler-gegen-Spieler-Modus enthalten, in dem die Spieler Boomer gegen Boomer antreten und um ihr Leben kämpfen können!

Der neue Modus wird es Spielern ermöglichen, gegen ihre anderen alten Freunde anzutreten und an PvP-Schlachten in vier brandneuen Arenen teilzunehmen. Es wird das erste kostenlose Update von vielen sein, mit weiteren spannenden Just Die Already-Updates für den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus geplant.