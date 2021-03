Just Die Already: Verrücktes Sandboxspiel mit Senioren angekündigt

Autor:, in / Just Die Already

Im verrückten Sandboxspiel Just Die Already kämpfen klapprige alte Senioren auf den Straßen um einen Platz im Altersheim.

Curve Digital und DoubleMoose kündigen an, dass Just Die Already für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie für PC über Steam und Epic Games Store erscheinen wird.

Bald wird es Zeit, sich in die Welt von Just Die Already zu begeben, um die Rolle der Alten dieser Welt zu übernehmen – jener gierigen Leute, deren Rentenzahlungen all unsere Steuern auffressen, die aber zu einer Zeit in ihren besten Jahren waren, als sie sich ein anständiges Haus leisten konnten, ohne dass eine Hypothek jeden Monat ihre gesamte Lohntüte auffraß.

Just Die Already spielt in der nahen Zukunft, zu einer Zeit, in der das Bevölkerungswachstum auf Null zurückgegangen ist, vermutlich weil das ständige Tragen einer Maske jegliche amourösen Begegnungen behindert. Infolgedessen wird niemand geboren, niemand zahlt in den Rententopf ein, und niemand deckt Ihre Lebenshaltungskosten.

Zu allem Überfluss wurdet ihr gerade aus eurem Altersheim rausgeschmissen und eure einzige Option ist es, gefährliche Herausforderungen zu bestehen, um euch für eine kostenlose Pflege zu qualifizieren.

Die Spieler können Just Die Already entweder alleine oder im Online-Multiplayer mit vier Spielern bestreiten und gefährliche Herausforderungen abhaken, die Ihr Leben – und in der Tat jeden einzelnen Knochen in Ihrem Körper – in pure Gefahr bringen.

Ihr werdet von Autos angefahren, ihr werdet die eine oder andere Gliedmaße verlieren und ihr werdet in den Boden einschlagen, nachdem ihr euch von einem Katapult katapultiert habt – und das alles, um euch den Platz im begehrten Altersheim zu verdienen.

Just Die Already ist eine Old People Mayhem-Sandbox vom Designer hinter Goat Simulator, Armin Ibrisagic. Es ist das, was die YouTube-Generation als „Grand Dad Auto VI“ bezeichnet – zumindest sagen das die jungen Leute.