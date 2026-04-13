KABOOMANIA: Bringt Retro-Bomber-Action mit 1000 Leveln zurück

KABOOMANIA kombiniert klassische Maze-Bomber-Action mit moderner Technik und einem neuen Soundtrack von Chris Hülsbeck.

KABOOMANIA ist bald für moderne Plattformen verfügbar und bringt klassische Maze-Bomber-Action im Stil der 16-Bit-Ära zurück. Das Spiel wurde ursprünglich für den Amiga 1200 entwickelt und erscheint nun in einer überarbeiteten Form.

Im Mittelpunkt steht ein schnelles Arena-Gameplay, das auf bekannten Genre-Mechaniken basiert, diese jedoch mit neuen Ideen erweitert. Spieler bewegen sich durch große Labyrinth-Karten, setzen Bomben strategisch ein und stellen sich unterschiedlichen Gegnern mit eigenem Verhalten.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Präsentation. KABOOMANIA setzt auf eine bewusst niedrig aufgelöste Pixelgrafik mit 128 Farben und kombiniert diese mit modernen Effekten. Ergänzt wird das visuelle Konzept durch einen neuen Soundtrack von Chris Hülsbeck, der bereits für Serien wie Turrican bekannt ist.

Inhaltlich bietet das Spiel fünf unterschiedliche Welten und insgesamt 1000 Level. Neben der Einzelspieler-Kampagne steht auch ein lokaler Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler zur Verfügung, der klassische Couch-Duelle ermöglicht.

Zusätzlich umfasst KABOOMANIA verschiedene Power-ups, zahlreiche Gegnertypen sowie ein Online-Highscore-System inklusive Achievements. Ein Passwortsystem sorgt zudem für eine bewusst nostalgische Progression im Stil klassischer Retro-Titel.

Features

Authentische niedrig-auflösende-Pixel-Grafik in 128 Farben

Exklusiver neuer Soundtrack von Chris Huelsbeck

Klassisches chaotisches Arena-Gameplay – neu interpretiert

5 einzigartige Welten

1000 Levels (!!)

Große Karten mit abwechslungsreichen Umgebungen

Dutzende skurrile Gegner mit unterschiedlichen Verhaltensweisen

Verrückte Sammelobjekte und Power-ups

Couch-Battle-Modus für 4 Spieler

Passwortsystem für echte Retro-Atmosphäre

Online Highscore & Achievements

KABOOMANIA versteht sich nicht als Remake oder Klon, sondern als eigenständige Neuinterpretation des Genres, die klassische Elemente mit modernen Ansätzen kombiniert. Eine Steam-Demo gibt es hier.