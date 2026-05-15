Kadokawa: 27 neue IPs für Konsole und PC in Entwicklung

Kadokawa kündigt umfangreiche Pipeline mit 27 neuen IPs für Konsole und PC an.

Der japanische Medienkonzern Kadokawa, Mutterunternehmen von FromSoftware, arbeitet aktuell an einer umfangreichen Anzahl neuer Spieleprojekte.

Im Rahmen aktueller Unternehmens- und Investoreninformationen wurde bestätigt, dass sich insgesamt 27 neue IPs für Konsole und PC in Entwicklung befinden. Die Projekte sollen dabei Teil der langfristigen Strategie sein, das eigene Portfolio an digitalen Inhalten und interaktiven Marken deutlich auszubauen.

Kadokawa verfolgt dabei weiterhin seine „Global Media Mix“-Strategie, bei der bestehende und neue IPs über verschiedene Medien hinweg ausgebaut und international vermarktet werden. Der Gaming-Bereich spielt dabei eine zentrale Rolle innerhalb des Gesamtgeschäfts.

Welche Studios konkret an den neuen Projekten beteiligt sind oder ob auch FromSoftware direkt an einzelnen Titeln arbeitet, ist derzeit nicht bekannt.

Mit der großen Anzahl an neuen IPs unterstreicht Kadokawa jedoch klar den Fokus auf zukünftiges Wachstum im Spielebereich.