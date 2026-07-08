Kadokawa: Verabschiedet 154 Mitarbeiter durch freiwilliges Frühruhestandsprogramm

KADOKAWA hat bestätigt, dass insgesamt 154 Mitarbeiter das Unternehmen im Rahmen eines freiwilligen Frühruhestandsprogramms verlassen werden. Damit fällt die Zahl der angenommenen Anträge höher aus als ursprünglich erwartet.

Das Unternehmen hatte das Programm im Mai gestartet und richtete es an Mitarbeiter im Alter zwischen 45 und 64 Jahren, die seit mindestens drei Jahren bei KADOKAWA beschäftigt sind. Ursprünglich rechnete der Konzern mit rund 130 Teilnehmern, letztlich wurden jedoch 154 Anträge angenommen.

Durch die Maßnahme entstehen für KADOKAWA Kosten in Höhe von etwa 5,3 Milliarden Yen (rund 36 Millionen US-Dollar). Darin enthalten sind Abfindungen sowie weitere mit dem Programm verbundene Ausgaben.

Trotz der zusätzlichen Belastung erwartet KADOKAWA keine Auswirkungen auf die aktuelle Finanzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Laut Unternehmen sollen die Kosten durch Einnahmen aus dem Verkauf von Anteilen an einer Tochtergesellschaft ausgeglichen werden.

KADOKAWA ist unter anderem als Medien- und Unterhaltungskonzern aktiv und besitzt Beteiligungen in verschiedenen Bereichen der japanischen Unterhaltungsindustrie, darunter auch im Gaming-Bereich. Zu den bekannten Tochterunternehmen zählt unter anderem der Entwickler und Publisher FromSoftware, der für bekannte Marken wie Elden Ring und weitere erfolgreiche Spiele verantwortlich ist.