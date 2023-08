KAGE Shadow of the Ninja: NES-Klassiker kehrt 2024 zurück

Autor:, in / KAGE Shadow of the Ninja

Der Klassiker Shadow of the Ninja erhält mit KAGE Shadow of the Ninja einen neuen Ableger zu den beiden Ninjas.

Im August 1990 erschien Shadow of the Ninja in Japan sowie Amerika für das Nintendo Entertainment System. Nur knapp ein Jahr später, im Juli 1991, durfte der europäische Markt ebenfalls die Rolle der beiden Ninjas Kaede und Hayate übernehmen, um zu zweit das Böse zu bekämpfen. Die europäische Version wurde in Blue Shadow umbenannt, bevor es auf dem Markt verfügbar war.

Jahre danach erschien das Spiel im Nintendo-Store als digitale Version, die eins zu eins dem Original des NES von 1990 entsprach. Kaufen könnt ihr es für die Wii, Nintendo 3DS, Wii U sowie die Nintendo Switch.

Nach nun mehr als 32 Jahren kündigt der Publisher Natsume Atari in Zusammenarbeit mit dem Entwicklerstudio Tengo Project ein weiteres Spiel zu den beiden Ninjas an: KAGE Shadow of the Ninja.

Die gefeierte Side-Scrolling-Ninja-Action für zwei Spieler kehrt zurück. Die Spieler können zwischen zwei Charakteren wählen, männlich oder weiblich, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten, und arbeiten zusammen, um furchterregende Feinde zu besiegen.

Die Hingabe von Tengo Project an die 16-Bit-Pixelkunst, wie sie im hochgelobten Vorgängertitel Pocky & Rocky Reshrined zu sehen war, setzt sich in KAGE Shadow of the Ninja fort. Die Ästhetik des Spiels wird durch sorgfältig gestaltete Pixelgrafiken geprägt.

Iku Mizutani, der die Musik für das Originalspiel Shadow of the Ninja sowie für andere Natsume-Titel wie Shatterhand und die Medabots-Serie komponierte, kehrt für KAGE Shadow of the Ninja zurück. Sein nostalgisches Gitarrenspiel hat noch nie besser geklungen.

Die wichtigsten visuellen und charakterlichen Illustrationen stammen von Dynamic Production, die auch für das Original aus den 90ern verantwortlich waren und für Mazinger Z und Grendizer bekannt sind.

KAGE Shadow of the Ninja wird derzeit für die Xbox Series X/S, PlayStation 4 und 5, Nintendo Switch und PC entwickelt. Im Frühjahr 2024 soll die Veröffentlichung des Spiels erfolgen. KAGE Shadow of the Ninja wird auf der Tokyo Game Show 2023 vom 23. bis 24. September spielbar sein.