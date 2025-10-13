KAKU: Ancient Seal: Open-World-Abenteuer bald in 4K/60FPS für PlayStation 5 und Xbox

Das Open-World-Action-RPG KAKU: Ancient Seal von Microids und Bingobell erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.
Das Spiel bietet eine beeindruckende 4K-Auflösung bei 60 FPS und entführt euch in eine weitläufige, mythologisch inspirierte Welt voller Rätsel, uralter Geheimnisse und mächtiger Kreaturen.
In KAKU: Ancient Seal begebt ihr euch gemeinsam mit dem jungen Helden Kaku und seinem charmanten Schweinebegleiter auf eine Reise durch vier elementare Reiche. Jedes Gebiet bietet einzigartige Umgebungen, gefährliche Gegner und abwechslungsreiche Herausforderungen. Mit einem dynamischen Kampfsystem, das auf den Kräften der Elemente basiert, kombiniert das Spiel Erkundung, Puzzle-Design und epische Bosskämpfe zu einem intensiven Open-World-Erlebnis.
Spieler erwartet eine Mischung aus Action, Abenteuer und Entdeckung, die von der Mystik vergangener Zivilisationen inspiriert ist. Dank der Konsolenveröffentlichung können nun auch PlayStation- und Xbox-Spieler die beeindruckende Spielwelt in flüssigem 4K erleben und sich auf die Suche nach den Geheimnissen der alten Welt begeben.
Schön, wie wieder nur die physische PS5 Version eingeblendet wird.
Das erscheint nämlich im EU Ausland auch für XBox.
Komisch. Ich dachte, wir hätten so viele Ausländer in Deutschland. Dann müsste es ja auch hier angeboten werden. 🤣
Achso. Die sind ja nicht aus der EU 🫣
Nichts für ungut. Ist nur ’ne kleine Triggerbombe für Extremisten 🤫
Mir ist es (für Dich leider) wurscht, ob noch etwas physisch erscheint. Bei dem Spiel hier erst recht. Wünsche Dir aber (hoffentlich) trotzdem viel Spaß.
Und die spielen doch viel lieber mit 🔪🔪 😀
Ja, die werden leider nicht digital gekauft 😬
BTW: schönes Profil- und Titelbild. Würde mir ja gerne mal Deine ein- und ausschaltbaren Tattoos genauer ansehen wollen 😜😆
Das geht völlig an dem vorbei, was ich geschrieben habe.
Auf Ironie oder Sarkasmus darf man antworten, wie man will. Steht so im kleinen Katechismus für Internetuser. Ich habe meinen Social-Media-Schein gestern erst gekauft. Das Wissen ist also neu. 🧐
Okay. Nochmal von vorne. Was wolltest Du denn damit zum Ausdruck bringen?
Ich wollte damit nur ausdrücken, dass es auch eine Disc Version für XBox gibt, diese eben nur nicht in Deutschland erscheint.
Und ich es seltsam finde, dass Microids Diese nicht mal in ihrem Trailer zeigt.
Okay. Dann habe ich zwar sehr kryptisch aber immerhin „richtig“ darauf kommentiert.
Denn was ich meinte war, dass der deutsche Markt scheinbar auf Xbox nicht genug Nachfrage für eine physische Veröffentlichung hergibt. Sonst hätte der Publisher das auch hier angeboten.
Wenn sie nur einen Trailer für alle Märkte produzieren (was durchaus Sinn hat), dann wäre es der Logik folgend sehr benagelt, wenn sie die physische Xbox Fassung darin zeigen und die Hammerwerfer dann im Mediamarkt stehen und den armen Mitarbeiter anbrüllen, weil sie die Disc ja mit eigenen Augen gesehen haben.
Da das für mich völlig logische Schlüsse sind, habe ich auf die Ironie „Schön, dass…“ mit einem Quatsch-Kommentar geantwortet.
Ist nichts persönliches, weshalb ich dir auch völlig aufrichtig viel Spaß mit dem Titel gewünscht habe.
Für Sammler und Konservatisten tut es mir auch leid, dass da so schnelle Veränderung auf der Xbox vor sich geht.
Der Markt der Gegenwart (und (zukünftigen) Vergangenheit) ist aber längst aufgeteilt. MS orientiert sich mit seiner Strategie an Menschen, die anachronistisch in die andere Richtung unterwegs sind.
Media Markt hat doch sowieso nichts mehr in den Regalen. Ich frag mich sowieso mittlerweile, ob Leute da ernsthaft noch nach Spielen stöbern. Da gibt’s gefühlt immer nur so die paar Bestseller und ansonsten ne Popel Auswahl.
Ich kaufe meine Spiele bei Amazon, Amazon UK, Ebay, netgames, coolshop, Otto usw…
Aber definitiv nicht mehr bei Media Markt. Die schaffen es ja nicht mal Release Termine einzuhalten.
Und ansonsten ist gar nicht gesagt, dass ich mir dieses Spiel kaufe. Aber den Trailer finde ich durchaus ansprechend.
Aber ich gebe dir recht, der deutsche Markt scheint auf XBox immer weniger berücksichtigt zu werden bei Discs. Auch BANDAI Namco und Konami bringen viele Spiele nur noch in UK raus. Ich muss immer öfter zum Import greifen.
Stimmt. Ist immer noch eine Möglichkeit. Zum Glück gibt es seit der One kein (echtes) region lock mehr.
Überzeugt mich immer noch nicht, mal Tests abwarten.
Wenn ich schon einen Screenshot sehe, der zu 1/3 des Bildes mit einem Zaubereffekt verdeckt ist (und dann sogar noch zentral), weiß ich sofortm dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre.
Scheinbar reicht es heute schon, dass man mit der Farbe Rosa ausreichend Werbung für sein Produkt macht. Eine Farbe ist wohl USP genug.
Bei mir reicht es jedenfalls so langsam schon aus, um mein Interesse zu sedieren. Und ja, Ich sehe mein Profilbild auch. Ist aber auch nicht zum spielen da.
Kommt auf die Wunschliste,bei nen guten SAle vielleicht.