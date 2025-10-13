KAKU: Ancient Seal: Open-World-Abenteuer bald in 4K/60FPS für PlayStation 5 und Xbox

Das Open-World-Action-RPG KAKU: Ancient Seal von Microids und Bingobell erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Das Spiel bietet eine beeindruckende 4K-Auflösung bei 60 FPS und entführt euch in eine weitläufige, mythologisch inspirierte Welt voller Rätsel, uralter Geheimnisse und mächtiger Kreaturen.

In KAKU: Ancient Seal begebt ihr euch gemeinsam mit dem jungen Helden Kaku und seinem charmanten Schweinebegleiter auf eine Reise durch vier elementare Reiche. Jedes Gebiet bietet einzigartige Umgebungen, gefährliche Gegner und abwechslungsreiche Herausforderungen. Mit einem dynamischen Kampfsystem, das auf den Kräften der Elemente basiert, kombiniert das Spiel Erkundung, Puzzle-Design und epische Bosskämpfe zu einem intensiven Open-World-Erlebnis.

Spieler erwartet eine Mischung aus Action, Abenteuer und Entdeckung, die von der Mystik vergangener Zivilisationen inspiriert ist. Dank der Konsolenveröffentlichung können nun auch PlayStation- und Xbox-Spieler die beeindruckende Spielwelt in flüssigem 4K erleben und sich auf die Suche nach den Geheimnissen der alten Welt begeben.