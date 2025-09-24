KAKU: Ancient Seal: Open-World-Action-RPG verzaubert mit 4K und 60fps

Das Open-World-Action-RPG Kaku: Ancient Seal verzaubert euch ab dem 17. Oktober in 4K-Optik mit 60 Bildern pro Sekunde!

Kaku: Ancient Seal, das brandneue Open-World-Action-RPG von BingoBell, das von SneakyBox auf die Konsolen gebracht wird, erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series in 4K/60FPS und lädt die Spieler auf eine epische und unvergessliche Reise ein.

Dieses epische Abenteuer ist in einem beeindruckenden Universum angesiedelt, das von Fantasy- und prähistorischen Welten inspiriert ist, in denen uralte Tempel, urzeitliche Bestien und elementare Magie in zerrütteter Harmonie koexistieren, und verspricht eine Welt wie keine andere.

In diesem Action-RPG schlüpft ihr in die Rolle von Kaku, einem einsamen Jungen aus den verschneiten Bergen, der durch eine vergessene Prophezeiung in ein legendäres Abenteuer gezogen wird.

Die Welt, die ihr bereist, wurde einst vom mächtigen Schöpfer Saga geformt – einem göttlichen Wesen, das das Gleichgewicht der vier Elemente bewahrte. Doch eine geheimnisvolle Macht aus einem anderen Reich brachte Chaos: Saga verschwand, die Seelen der Elemente wurden zerstreut, und die Welt zerbrach in vier feindliche Regionen, jede unter der Herrschaft eines korrumpierten Elementarfürsten.

Geführt von der uralten Prophezeiung und begleitet von Piggy – eurem treuen, fliegenden und überraschend cleveren Schwein – seid nur ihr in der Lage, das Gleichgewicht zurückzubringen. Erkundet vergessene Kontinente, meistert die Gefahren uralter Ruinen, stellt euch titanischen Feinden und entdeckt die Geheimnisse der Schöpfersaga in einer epischen, aber auch persönlichen Reise.



