KAKU: Ancient Seal: Open-World-Action-RPG verzaubert mit 4K und 60fps

Kaku: Ancient Seal, das brandneue Open-World-Action-RPG von BingoBell, das von SneakyBox auf die Konsolen gebracht wird, erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series in 4K/60FPS und lädt die Spieler auf eine epische und unvergessliche Reise ein.
Dieses epische Abenteuer ist in einem beeindruckenden Universum angesiedelt, das von Fantasy- und prähistorischen Welten inspiriert ist, in denen uralte Tempel, urzeitliche Bestien und elementare Magie in zerrütteter Harmonie koexistieren, und verspricht eine Welt wie keine andere.
In diesem Action-RPG schlüpft ihr in die Rolle von Kaku, einem einsamen Jungen aus den verschneiten Bergen, der durch eine vergessene Prophezeiung in ein legendäres Abenteuer gezogen wird.
Die Welt, die ihr bereist, wurde einst vom mächtigen Schöpfer Saga geformt – einem göttlichen Wesen, das das Gleichgewicht der vier Elemente bewahrte. Doch eine geheimnisvolle Macht aus einem anderen Reich brachte Chaos: Saga verschwand, die Seelen der Elemente wurden zerstreut, und die Welt zerbrach in vier feindliche Regionen, jede unter der Herrschaft eines korrumpierten Elementarfürsten.
Geführt von der uralten Prophezeiung und begleitet von Piggy – eurem treuen, fliegenden und überraschend cleveren Schwein – seid nur ihr in der Lage, das Gleichgewicht zurückzubringen. Erkundet vergessene Kontinente, meistert die Gefahren uralter Ruinen, stellt euch titanischen Feinden und entdeckt die Geheimnisse der Schöpfersaga in einer epischen, aber auch persönlichen Reise.
Spricht mich mit dem Trailer überhaupt nicht an. Trifft irgendwie überhaupt keinen Nerv bei mir.
Sehe ich auch so. Mal die ersten Berichte und vielleicht einen Sale abwarten.
Sieht so aus, als könnte KAKU: Ancient Seal ein starker Kandidat werden – Open-World, Elementarwelten, Rätsel & Bosskämpfe versprechen gute Abwechslung. Der Release am 17. Oktober für PS5 und Xbox Series macht Lust, auch auf Konsole reinzuschauen. (Ist jedoch noch offen, ob die Versionen wirklich flüssig mit 60 fps laufen.)
Der Trailer ist schlecht gemacht, man sieht nicht wirklich viel vom Spiel aber viele, bildfüllende Effekte… wie genau sieht das Gameplay aus, die Welten etc. So warte ich erst einmal ab…
Lol also für 87% der restlichen die noch ohne 4k spielen uninteressant?
Sieht bisschien aus wie Fenyx Rising und Kena, könnte gar nicht so schlecht werden, wobei die genannten echt gut waren.
Hier will der Funke nicht überspringen, obwohl es nicht unbedingt schlecht aussieht.
klingt als wäre das gesamte konzept von den marketing- und finanzabteilungen erstellt worden.
Sieht ganz gut aus.