KAKU: Ancient Seal: Open-World-RPG geht im Oktober auf Reisen

Das Open-World-Action-RPG Kaku: Ancient Seal erscheint am 17. Oktober für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und lädt Spieler zu einer ebenso intensiven wie legendären Reise ein.

Das Spiel spielt in einem beeindruckenden Universum, das von Fantasy- und prähistorischen Welten inspiriert ist, in dem alte Tempel, Urzeitwesen und Elementarmagie in zerbrochener Harmonie nebeneinander existieren. Dieses epische Abenteuer verspricht eine Welt wie keine andere.

Schaut euch jetzt den Ankündigungstrailer an und entdeckt das erste Gameplay auf der Konsole:

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Kaku, einem jungen und einsamen Helden, der aus seiner verschneiten Bergheimat gerissen und in eine zerbrochene Welt gestoßen wird, in der sich die Elemente selbst gegen die Natur gewandt haben.

Geleitet von einer alten Prophezeiung muss Kaku gegen wilde Kreaturen kämpfen, vergessene Geheimnisse aufdecken und das Gleichgewicht in einem Universum wiederherstellen, das am Rande des Zusammenbruchs steht.

Kaku: Ancient Seal verbindet Erkundung, dynamische Kämpfe und fesselnde Geschichten in einem Abenteuer, das in mythischen Legenden verwurzelt ist.

Entwickelt von BingoBell und von SneakyBox auf Konsolen gebracht, wird Kaku: Ancient Seal am 17. Oktober physisch und digital für PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich sein.