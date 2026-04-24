Kalanoro: Musikalisches Action-Adventure bringt Band-Aufstand gegen eine Hexe

Kalanoro wurde für Sommer 2026 angekündigt und verbindet Action-Adventure-Gameplay mit Musik, Plattforming und madagassischer Folklore.

Das Spiel Kalanoro wurde von Red Raketa Studio und Publisher New Tales offiziell vorgestellt und soll im Sommer 2026 für Xbox Series X|S, PC, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Es kombiniert Action-Adventure-Gameplay mit Musik, Plattforming und einer starken Inspiration aus der madagassischen Folklore.

Im Zentrum steht die bunte Inselwelt Lemuria, die unter der Herrschaft der Hexe Raneny steht. Diese hat beschlossen, ein Konzert zu ihren eigenen Ehren zu veranstalten und damit die Kontrolle über die Insel weiter auszubauen.

Spieler übernehmen die Rolle von Kalakely, einem kleinen Kalanoro aus der Folklore, der widerwillig zum Helden einer Prophezeiung wird. Ziel ist es, eine Band aus legendären Musikern zusammenzustellen und damit eine Rebellion gegen die Herrschaft zu starten.

Das Gameplay verbindet klassische Plattforming-Abschnitte mit Kampfelementen und musikalisch geprägter Progression. Kalakely nutzt dabei sowohl magische Fähigkeiten als auch improvisierte Alltagsgegenstände wie Hausschuhe oder Pfannen im Kampf gegen Gegner.

Zwischen den Missionen reisen Spieler in einem alten Bush-Taxi, das als mobile Basis dient. Dort werden neue Bandmitglieder integriert, Beziehungen gepflegt und Minispiele gespielt, während die Gruppe auf das nächste große Konzert hinarbeitet.

Ein zentrales Element ist der Aufbau der Band selbst. Mit jeder geretteten Figur wächst nicht nur die musikalische Crew, sondern auch deren Einfluss in der Spielwelt, wodurch sich die Reise zunehmend in eine musikalische Rebellion verwandelt.

Der Soundtrack des Spiels enthält Beiträge verschiedener madagassischer Künstler, darunter Denise, Jyeuhair und Marco Klarck, die aktiv an der musikalischen Gestaltung beteiligt waren.

Kalanoro versteht sich als kreative Hommage an madagassische Kultur, Musik und Folklore und setzt auf handgezeichnete Optik sowie dynamische Animationen auf Unreal-Engine-Basis.

Zusätzlich ist bereits eine Demo auf Steam verfügbar, während der vollständige Release für Sommer 2026 geplant ist.