Kalypso Media: Merchandise-Shop für die Community

Anlässlich des 18. Firmenjubiläums freut sich Kalypso Media, ihren ersten Merchandise-Shop zu eröffnen, der eine breite Auswahl an Kleidung und Accessoires für Fans bereithält.

Zum Start bietet der Shop über 30 Designs aus beliebten Franchises wie Tropico, Commandos, Dungeons und Railway Empire.

Der Kalypso Media Merchandise-Shop wird auf der bekannten Plattform Spreadshirt gehostet. Zur Feier des 18-jährigen Bestehens von Kalypso Media gibt es in den ersten zwei Wochen einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent.

Der Merchandise-Shop bietet alles, was das Gamer-Herz begehrt: T-Shirts, Hoodies und Accessoires wie Caps, Mauspads, Tassen, Turnbeutel, Tragetaschen, Magnete, Aufkleber, Kissen und Buttons. Die Kollektionen repräsentieren einzigartige Designs aus Kalypso-Spielen, darunter ikonische Charaktere wie El Presidente und Penultimo aus der Tropico-Reihe, den Green Beret aus dem kommenden Echtzeittaktik-Stealth-Spiel Commandos: Origins, die Dunkelelfe Thalya aus Dungeons 4 und Züge und Lokomotiven aus Railway Empire – wer möchte schließlich nicht mit einer im Tropico-Design gebrandeten Penultimo-Badehose schwimmen gehen? Fans können ihre Kleidung und Accessoires individuell in den Bereichen Farbe und Größe an ihre Vorlieben anpassen.

„Bei Kalypso Media stehen unsere Spieler:innen an erster Stelle. Wir haben eine lebendige Community aufgebaut, die unseren Spielen seit fast zwei Jahrzehnten treu ist. Mit der Eröffnung unseres Merchandise-Shops möchten wir unseren Fans etwas zurückgeben. Wir haben eine große Nachfrage nach gebrandeter Kleidung und Accessoires, und unser neuer Shop ermöglicht es Fans, ihre Leidenschaft für ihre Lieblingsspiele auszudrücken. Wir freuen uns darauf, unsere Community in unserem Merchandise zu sehen“, sagt Dr. Anika Thun, Geschäftsführerin von Kalypso Media.

Der Kalypso Media Merchandise-Shop ist ab sofort in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Dänemark, Spanien, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Finnland und Schweden online. Kalypso Media plant, den Shop regelmäßig zu aktualisieren, insbesondere bei neuen Spieleveröffentlichungen und DLCs, um neue Designs und Produkte einzuführen.