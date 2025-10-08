Kamikaze Lassplanes: Wilde Mischung aus Visual Novel und Shoot’em Up

Kamikaze Lassplanes, ein fesselnder und wunderschön illustrierter Visual Novel mit spannenden und befriedigenden Shoot’em Up-Elementen, breitet am 17. Oktober seine Flügel auf Xbox Series X|S aus. Der Titel wird von Crunching Koalas veröffentlicht.

Kamikaze Lassplanes ist ein genreübergreifender Action-Visual-Novel von Inky Dreams, einem kleinen Indie-Studio aus Polen, das sich der Entwicklung innovativer Projekte verschrieben hat.

Das Spiel ist eine Mischung aus handgezeichnetem Anime-VN und storybasiertem Arcade-Shoot-‚em-Up-Gameplay mit entscheidenden Entscheidungen, die zu unterschiedlichen Spielverläufen und Story-Enden führen, sowohl was den Krieg und die Romantik als auch das Schicksal der Protagonisten betrifft.

Lernt Alba Trossé und Hannah Brandenburg kennen und verliebt euch in sie – charismatische Lassplanes, die sich in tödliche Kampfflugzeuge verwandeln, die ihr steuert. Stellt euch gemeinsam der imperialen Flotte in herausfordernden Arcade-Shoot-‚em-up-Begegnungen und entdeckt das Geheimnis hinter der mysteriösen „Licht”-Technologie, die in den Labors des Königreichs entwickelt wurde.

Hinter der albernen Fassade verbirgt sich in Kamikaze Lassplanes eine fesselnde, düstere Geschichte über die Erforschung der Menschlichkeit in einer Welt, in der jede Rose ihre Dornen hat und jedes Werkzeug zu einer Waffe werden kann. Wenn nichts mehr so ist, wie es scheint, werden eure Überzeugungen erschüttert, während ihr die Wahrheit aufdeckt – und vielleicht zahlt ihr dafür den höchsten Preis.