Kao the Kangaroo: Die Reise vom Dreamcast zur Xbox Series X

Wir haben schon zuvor über die Rückkehr des 3D Plattformers Kao the Kangaroo berichtet.

Tate Multimedia hat ein Tweet veröffentlicht, in dem es um die Herkunft und den Werdegang des sympathischen Beuteltier-Boxers geht. Bei der neuen Ausgabe wird es offensichtlich darum gehen, neuen Spielern das Känguru näherzubringen, da der erste Teil vor mittlerweile 21 Jahren für die SEGA Dreamcast-Konsole veröffentlicht wurde.

Kao (gesprochen K-O) ist die polnische Antwort auf den französischen Plattformriesen Rayman. Kao feierte sein Debüt im Jahr 2000 auf der SEGA Dreamcast-Konsole. Drei Jahre später folgte dann der zweite Teil: Kao the Kangaroo Round 2, der vermutlich bekannteste Teil der Reihe.

Der zweite Teil ist seiner Zeit plattformübergreifend für PC, PlayStation 2 und Nintendo Game Cube erschienen und brachte viele Neuerungen mit sich, zum Beispiel eine Hub-Welt, wie man sie aus Spyro kennt, neue Moves und detailreichere Grafiken.

Die zweite Runde des schlagfertigen Kängurus war so beliebt, dass sie unter dem Namen Kao Challengers noch einmal für die Handheld-Systeme PSP und Gameboy Advance erschien und aufgrund von Community Feedback 2019 sogar eine Veröffentlichung für Steam erhielt.

Bis zum heutigen Tag haben ca. zwei Millionen Spieler Kao the Kangaroo Round 2 gespielt. Im Jahr 2005 folgte der vorerst letzte Eintrag der Spielreihe mit Kao the Kangaroo Mystery of the Volcano. Dieser Ableger erschien damals nur für Windows-PC.

Nach sage und schreibe 16 Jahren Pause, veröffentlicht Tate Multimedia also im Sommer 2022, die gesamte Reihe noch einmal, in neuem Glanz für die laufende Konsolen-Generation.

Bei der Neuauflage geht es jedoch nicht nur um Nostalgie und darum die alten Level 1:1 wieder zu erleben, sondern viel mehr darum ein komplett neues Spielerlebnis, mit neuen Fähigkeiten, Rätseln und Herausforderungen zu schaffen. Kao dürfte somit nicht nur älteren Liebhabern der Reihe, sondern auch der neuen Generation Spielern, viel Freude bringen.