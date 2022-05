Kao the Kangaroo: Freunde und Familie im neuen Trailer zelebriert

Autor:, in / Kao the Kangaroo

Tate Multimedia hat heute einen brandneuen Trailer veröffentlicht, der die Charaktere des kommenden Plattformspiels Kao the Kangaroo vorstellt.

Der neue Trailer wirft ein Licht auf Kaos Mentor und Sparringspartner Walt, seine Mutter – die „Eiserne Lady“ – Marlene und seinen besten Freund und berüchtigten Erfinder Gadget.

Kao – ausgesprochen K-O – startete sein erstes Abenteuer bereits im Jahr 2000 auf Dreamcast. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, startet Tate Multimedia ein Reboot von Kao mit seinem bisher größten Abenteuer. Die ursprüngliche Kao the Kangaroo-Reihe hat sich weltweit mehr als 700.000-mal verkauft, wobei insgesamt vier Spiele für verschiedene Plattformen erschienen sind.

Features

Wunderschöne, abwechslungsreiche Welten, vollgepackt mit Geheimnissen

Fesselndes und unterhaltsames Gameplay für alle Altersgruppen – familienfreundlich, aber auch für echte Gamer

Magische Handschuhe mit vielen Kräften

Kao selbst – ein freches, mutiges und kämpferisches Känguru, das sich auf eine lebensverändernde Reise begibt

Eine fesselnde Geschichte mit einer Reihe von fesselnden Charakteren

Herausfordernde Kämpfe einschließlich einzigartiger Bosskämpfe

Eine ganze Reihe von Gegenständen zum Sammeln

Kao the Kangaroo erscheint digital und physisch für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Kao the Kangaroo erscheint am Freitag, den 27. Mai 2022, für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und den Epic Games. Die digitale Version kosten 29,99 Euro und die physische Version 34,99 Euro.