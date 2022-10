Kao the Kangaroo: Gruseliger DLC erscheint zu Halloween

Autor:, in / Kao the Kangaroo

Kao das Känguru bekommt pünktlich zu Halloween am 13. Oktober einen gruseligen DLC.

Hatten wir heute schon eine Halloween-News? Tate Multimedia freut sich, einen brandneuen DLC für Kao the Kangaroo auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und Epic Games Store anzukündigen, der am Donnerstag, den 13. Oktober 2022, erscheint.

Unter dem Titel „Oh! Well“ beinhaltet der neue Inhalt fünf neue spielbare ewige Brunnen, die es zu erobern gilt, und fünf gruselige Skins, die es freizuschalten gilt – die perfekte Möglichkeit, sich pünktlich zu Halloween zu gruseln.

Mit dem neuen DLC müssen die Spieler das wunderbare Beuteltier Kao durch neue Herausforderungen führen, die seine Fähigkeiten auf die Probe stellen, und dabei auch noch gut aussehen, denn es gibt fünf neue Outfits freizuschalten, die maßgeschneidert sind, um Kaos Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen, ganz zu schweigen von seinen Freunden und seiner Familie!

Neueinsteiger können sich auch das Kao the Kangaroo „A Well Good Bundle“ holen, das das komplette Spiel und alle bisher erschienenen DLCs in einem praktischen Paket enthält.

Der Oh! Well DLC enthält:

5 neue spielbare Levels (Bonus-Wells-Levels)

5 gruselige Skins zum Freischalten (durch Abschließen jedes Levels)

Alles erhältlich für 6,99 €/$6,99/£5,49

Das „A Well Good Bundle“ enthält:

Kao das Känguru Hauptspiel

2 kostenlose DLC-Packs (Summer Drip + Top of the class)

Oh! Well DLC mit 5 neuen Levels und 5 Skins zum Freischalten

Alles erhältlich für €34.99/$34.99/£28.99

Beide werden am Donnerstag, den 13. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und Epic Games Store erscheinen.