Kao the Kangaroo: Magische Boxhandschuhe holen zum Neustart aus

Wie wir bereits berichtet haben, freut sich Tate Multimedia ankündigen zu können, dass Kao das Känguru, mehr als 20 Jahre nach seinem Debüt diesen Sommer auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Steam eine triumphale Rückkehr feiern wird.

Kao – ausgesprochen K-O – wird allen Fans von 3D-Plattformern aus den frühen Nullerjahren bekannt sein, da er im Jahr 2000 sein Debüt auf SEGAs legendärer Dreamcast gab. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, ist Kao wieder im Geschäft und macht sich auf den Weg zu seinem bisher größten Abenteuer, um seine verschwundene Schwester zu finden und das Geheimnis zu lösen, was mit seinem lange verschollenen Vater passiert ist.

Die Spieler begleiten Kao, wenn er seine magischen Boxhandschuhe in die Hand nimmt und durch die Welt reist, um sich berühmten Kampfmeistern zu stellen, die unter dem Einfluss einer beunruhigenden, dunklen Macht stehen, während sie eine farbenfrohe und lebendige Welt voller Aktivitäten und visuellem Flair erkunden.

„Es ist wirklich aufregend, den Leuten endlich sagen zu können, dass wir Kao the Kangaroo diesen Sommer auf den Markt bringen werden“, sagt Kaja Borowko, Head of Studio. „Während der gesamten Entwicklung war es uns wichtig, sicherzustellen, dass sich Kaos neues Abenteuer sowohl wie eine Hommage an seine früheren Werke für bestehende Fans anfühlt, als auch wie ein frischer, zeitgemäßer Plattformer für Neueinsteiger. Dies ist keine Fortsetzung, sondern ein kompletter Neustart, und wir können es kaum erwarten, dass junge und alte Spieler zusammenkommen, um diesen Sommer erneut in die Rolle von Kao zu schlüpfen.“