Karate Survivor: 80er Jahre Action für Xbox erschienen

Nutzt in Karate Survivor die Kraft der Actionfilme der 80er Jahre in diesem knallharten Martial-Arts-Roguelite, in dem so gut wie alles zu eurer Waffe werden kann.

Alawar freut sich, bekannt zu geben, dass Karate Survivor, das übertriebene Martial-Arts-Survival-Roguelite, jetzt für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erhältlich ist! Ob ihr fliegende Tritte ausführt oder Fische aus einem Kühlregal im Supermarkt schleudert – wie ihr kämpft, bleibt ganz euch überlassen.

In Karate Survivor ist die Welt eure Waffe. Seht ihr einen Müllcontainer? Treibt ihn in eine Menschenmenge. Seht ihr einen Baseballschläger? Schnappt ihn euch und tobt euch aus. Von den Dächern bis zu den Straßen müsst ihr eure ganze Kreativität im Kampfsport einsetzen, um die Wellen unerbittlicher Feinde zu überleben. Sammelt während des Kampfes Upgrade-Karten, um eure Angriffe zu verstärken, neue Fähigkeiten freizuschalten und euch in eine wandelnde Ein-Mann-Armee zu verwandeln.

Features:

Improvisierter Kampf – Nutze alles, was euch in die Hände fällt, um eure Feinde zu besiegen. Von Plastikflamingos bis hin zu Moppstielen – selbst ein Kinderspielhammer kann tödlich sein, wenn man ihn richtig einsetzt.

Umgebungskrieg – Nutzt eure Umgebung als Waffe. Stürzt Gerüste um, werft Gegenstände aus dem Straßenbild oder schlagt mitten im Kampf die Tür einer Mikrowelle auf.

Dynamische Combos – Kombiniert bis zu sechs Angriffe, um euren individuellen Kampfstil zu entwickeln. Mit Hunderten von freischaltbaren Moves gleicht kein Durchgang dem anderen.

Fortschritt und Meisterschaft – Sammelt Erfahrung, schaltet neue Fähigkeiten frei und baut zwischen den Durchgängen permanente Upgrades auf, um beim nächsten Mal noch mehr chaotischen Spaß zu haben.

Vielfältige Schauplätze und Bosskämpfe – Prügelt euch durch eine Vielzahl von Umgebungen, die jeweils mit unterschiedlichen Gefahren und skurrilen Gegenständen gefüllt sind. Überlebt ihr lange genug, trefft ihr auf mächtige Bosse.

Rasante Läufe – Stürzt euch in intensive, blitzschnelle Kämpfe, die den Geist eurer Lieblings-Actionfilme aus den 80ern einfangen. Keine Zeit zum Verschnaufen – einfach kämpfen, überleben und wiederholen.