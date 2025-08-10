Karate Survivor: Konsolenstart für Martial-Arts-Action bekannt

Karate Survivor, ein roguelite-Actionspiel mit martialischem Fokus, erscheint am 28. August für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Entwickelt von Alawar, versetzt euch das Spiel in eine Welt, in der nahezu jeder Gegenstand zur Waffe werden kann. Inspiriert von den energiegeladenen Szenen klassischer Actionfilme der 1980er Jahre, kombiniert das Spiel schnelle Kämpfe mit einem hohen Maß an Improvisation und taktischer Vielfalt.

Ihr übernehmt die Rolle eines Kämpfers, der sich gegen unaufhörliche Gegnerwellen behaupten muss – auf Straßen, Dächern und in anderen urbanen Schauplätzen.

Dabei stehen euch nicht nur klassische Kampftechniken zur Verfügung, sondern auch Alltagsgegenstände wie Fisch, Lounge-Stühle oder Spielzeughämmer, die ihr kreativ einsetzen könnt.

Die Umgebung spielt eine zentrale Rolle: Ob ihr Müllcontainer vor euch her tretet oder Gerüste zum Einsturz bringt – alles kann Teil eures Angriffs werden.

Das Spiel bietet ein umfangreiches Fortschrittssystem, bei dem ihr durch das Sammeln von Erfahrungspunkten neue Fähigkeiten und permanente Techniken freischaltet. Karten ermöglichen es euch, eure Angriffe zu verstärken und neue Moves zu erlernen. Die Kombination von bis zu sechs verschiedenen Angriffen erlaubt euch, individuelle Kampfstile zu entwickeln und zu perfektionieren.

Jede Spielrunde ist geprägt von schnellen, intensiven Kämpfen, die euch herausfordern, eure Reflexe und eure Kreativität unter Beweis zu stellen. Unterschiedliche Schauplätze mit jeweils eigenen Bossgegnern sorgen für Abwechslung und steigende Anforderungen. Karate Survivor richtet sich an alle, die rasante Action, taktische Tiefe und den Charme improvisierter Straßenkämpfe schätzen.