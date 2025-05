KARMA: The Dark World: Ein neues Level der Immersion, Xbox-Version in den nächsten Monaten

In KARMA: The Dark World erwartet euch ab sofort ein noch intensiveres Spielerlebnis, denn der düstere Thriller von Pollard Studio und Wired Productions wurde um einen kostenlosen Cinematic Filter Mode erweitert.

Auf PC und PS5 könnt ihr nun die beklemmende Atmosphäre der dystopischen Spielwelt mit sechs einzigartigen visuellen Stilen individuell gestalten – darunter 8MM Film, Fisheye, Dreamcore, Old Film, Low Saturation und der besonders eindringliche Schwarzweiß-Filter im Nori-Stil.

Diese neue Funktion bringt nicht nur cineastischen Tiefgang, sondern lädt euch ein, die Handlung auf völlig neue Weise zu erleben.

Darüber hinaus gibt es großartige Neuigkeiten für alle, die auch unterwegs nicht auf intensive Story-Erlebnisse verzichten möchten: KARMA: The Dark World ist jetzt offiziell Steam Deck-verifiziert. Damit könnt ihr den atmosphärischen Psychothriller jederzeit mobil genießen, ohne Kompromisse bei der Performance eingehen zu müssen.

Während die Community bereits tief in die vielschichtige Welt von KARMA eintaucht, richtet sich der Blick auch auf die Zukunft: Eine Xbox-Version ist in Planung und kann ab sofort auf die Wunschliste gesetzt werden. Weitere Informationen dazu folgen in den kommenden Monaten. Bis dahin könnt ihr mit den neuen Filtern eure ganz persönliche Sicht auf die dunkle Welt von KARMA auf der PS5 und dem PC gestalten.