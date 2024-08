Karma: The Dark World: First-Person-Horror in der Unreal Engine 5

Mit Karma: The Dark World erwartet euch ein First-Person-Horror-Spiel in der Unreal Engine 5.

Wired Productions und Pollard Studio heißen euch herzlich willkommen in der Welt von Karma: The Dark World in seiner neuesten Unreal Engine 5-Form.

Pollard Studios hat eine packende Welt erschaffen und stellt die Frage: Wem kann man trauen, wenn die eigenen Augen einen verraten?

Im Vorfeld der öffentlichen Präsentation des Spiels auf der Gamescom wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Grafik und die unheimliche Welt von Karma zeigt.

Für alle, die nicht dabei sind, ist es nur noch eine Frage von Monaten, bis sie diesen dystopischen Thriller in die Hände bekommen und in die Rolle von Daniel McGovern schlüpfen können. Eine 30-minütige Demo wird verfügbar sein, wenn Karma: The Dark World im Oktober am Steam Next Fest teilnimmt, gerade rechtzeitig für den gruseligsten Monat des Jahres!

Wie von IGN enthüllt, zeigt der neueste Trailer von Pollard Studio, was in Karma: The Dark World auf euch zukommt. Ständig wechselnde Realitäten, Halbwahrheiten und fragmentierte Erinnerungen fügen sich zu einer dystopischen Welt zusammen, die von der Leviathan Corporation beherrscht wird.

In diesem cineastischen First-Person-Horror-Titel erforschen die Spieler die tiefsten Geheimnisse in den Köpfen ihrer Verdächtigen in einer Welt voller Spionage und Verrat.

Was als ein weiterer Fall für Roam-Agent Daniel McGovern beginnt, führt ihn in eine Welt der Täuschung und des Verrats, in der er beginnt, an allem zu zweifeln, was er weiß, einschließlich seiner eigenen Identität. Beginnen Sie diesen Oktober, die Wahrheit aufzudecken, die in den Schatten lauert!

Karma: The Dark World wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint demnächst für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.