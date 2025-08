KARMA: The Dark World: Horror-Termin im September enthüllt

Psychologischer Horror trifft Exklusivfilter – KARMA: The Dark World startet bald auf Xbox!

Am 10. September 2025 erscheint KARMA: The Dark World, das psychologische Horrorspiel von Entwickler Pollard Studio und Publisher Wired Productions, offiziell für Xbox Series X|S.

Zum Start auf der Microsoft-Konsole erhalten Xbox-Spieler eine exklusive Funktion: einen grünen Kamera-Filter im Fotomodus, der das düstere Spielerlebnis visuell weiter intensiviert.

Parallel zur Ankündigung wurde ein brandneuer Xbox-Trailer veröffentlicht, der einen weiteren Einblick in die albtraumhafte Atmosphäre des Spiels gibt. KARMA: The Dark World ist ein narrativer Horrortrip, der Spieler in die zerrütteten Erinnerungen und Gedankenwelten seiner Figuren eintauchen lässt. Entwickelt mit Unreal Engine 5, bietet der Titel eine dichte, verstörende Atmosphäre und beeindruckende Grafik.

Inspiration fand das Spiel bei kreativen Größen wie David Lynch, Hideo Kojima und Christopher Nolan, deren Einfluss sich in der surrealen Bildsprache und der komplexen Storystruktur widerspiegelt.

Bereits jetzt ist KARMA: The Dark World auf Steam, PlayStation Store und GOG erhältlich – in der Standardversion für 24,99 € und als Deluxe-Version für 34,99 €. Xbox-Spieler können das Spiel bereits auf ihre Wunschliste setzen.