KARMA: The Dark World: In Kürze für Xbox Series X/S

KARMA: The Dark World erscheint in Kürze für Xbox Series X/S.

Kurz vor der Veröffentlichung von KARMA: The Dark World im März wurde bekannt gegeben, dass sich die Version für Xbox Series X/S verzögern wird. Wir berichteten bereits über den Vorfall.

Nun scheint es so, als ob das Spiel schon in Kürze für Xbox Series X/S nachgereicht wird, denn ein neuer Trailer mit dem Titel „KARMA: The Dark World – Coming Soon“ wurde für Xbox Series X/S veröffentlicht: