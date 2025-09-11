KARMA: The Dark World: Leistungsprobleme auf Xbox zum Launch

Zum Launch hat KARMA: The Dark World mit Leistungsproblemen auf der Xbox zu kämpfen die der Entwickler anerkennt.

Seit gestern ist der psychologische Thriller KARMA: The Dark World für Xbox-Konsolen erhältlich.

Entwickler Pollard Studio und Publisher Wired Productions sind sich der aktuellen Leistungsprobleme im Spiel bewusst und entschuldigen sich dafür bei den Spielern.

Unter anderem schreibt der Publisher:

„Heute haben wir KARMA: The Dark World auf Xbox veröffentlicht und erfahren, dass Spieler mit Leistungsproblemen zu kämpfen haben. Das ist nicht die Erfahrung, die wir euch bieten wollten, und wir hatten auch nicht damit gerechnet. Das tut uns wirklich leid.“

Derzeit läuft eine Untersuchung und man teilte in einem zweiten Posting mit, dass die Ursache so tief verwurzelt ist, dass man die Levelstruktur und dass Speichersystem überarbeiten muss.

Man habe das Problem vor dem Release nicht erkannt und versucht zu verstehen, warum und wie das passieren konnte.

Als kleine Entschädigung können Spieler das Digitale Artbook des Spiels auf shop.wiredproductions.com so lange kostenlos erwerben, bis die Xbox-Version zu 100 % läuft.