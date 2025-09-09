KARMA: The Dark World: Psychologischer Thriller bald für Xbox Series X|S verfügbar

KARMA: The Dark World erscheint am 10. September für Xbox Series X|S mit exklusiven Features.

KARMA: The Dark World erscheint am 10. September in einer vollständig optimierten Version für Xbox Series X|S und erweitert damit seine Präsenz nach dem erfolgreichen Launch auf PC und PlayStation 5.

In diesem psychologischen Thriller übernehmt ihr die Rolle von Daniel McGovern, einem Eliteagenten, der die Erinnerungen von Verdächtigen durchforstet und dabei eine erschütternde Verschwörung aufdeckt.

Das Spiel vereint eine fesselnde Handlung mit atmosphärischer Erkundung und überraschenden Wendungen, die euch tief in eine düstere Welt voller Geheimnisse ziehen.

Die Xbox-Edition bringt alle bisherigen Updates und Verbesserungen mit und bietet euch zusätzlich einen exklusiven grünen Kamerafilter für den Foto- und Kameramodus.

Damit könnt ihr die beklemmende Stimmung von KARMA: The Dark World auf eine völlig neue Weise festhalten. Entwickelt mit der Unreal Engine 5, liefert das Spiel beeindruckende Grafikqualität und eine intensive Atmosphäre, die stark von den Werken von David Lynch, Hideo Kojima und Christopher Nolan inspiriert ist.

Im Mittelpunkt steht die Frage nach Realität und Wahrheit, während ihr in die Gedankenwelten eurer Zielpersonen eintaucht. Jede Erinnerung enthüllt neue Puzzleteile einer Geschichte, die euch zwingt, Daniels Überzeugungen und sogar seine eigene Wahrnehmung infrage zu stellen.

Durch die Kombination aus packender Story, psychologischem Horror und immersivem Gameplay bietet KARMA: The Dark World ein Spielerlebnis, das sich von anderen Genrevertretern abhebt.

Das Spiel ist ab sofort auf Steam, PlayStation Store und GOG erhältlich und wird am 10. September im Xbox Store verfügbar sein.

Zum Launch könnt ihr KARMA: The Dark World für 19,99 Euro mit einem Rabatt von 20 Prozent erwerben. Die Deluxe Digital Edition bietet zusätzliche Inhalte und ist ebenfalls zum vergünstigten Preis erhältlich.