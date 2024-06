Karma: The Dark World: Trailer zeigen düstere Welt des Psycho-Thrillers

Gleich zwei neue Trailer lassen euch in die düstere Welt des Psycho-Thrillers Karma: The Dark World blicken.

Wired Productions und Pollard Studio haben nicht nur einen, sondern gleich zwei Trailer für das Summer Games Fest zusammengestellt.

In diesem köstlichen Doppelpack taucht ihr in die Welt von Karma: The Dark World ein und lernt die Leviathan Corporation und ihr Bureau of Thought kennen.

Jeder der beiden Trailer, die in zwei Teilen veröffentlicht werden, ist eine spiegelverkehrte Version des anderen.

Leviathan behauptet, nur euer Bestes im Sinn zu haben und euer Freund zu sein, aber ist alles, was sie behaupten, wirklich das, was es zu sein scheint?

Schaut euch die beiden Trailer unten an und entscheidet selbst:

Der psychologische Thriller Karma: The Dark World des chinesischen Entwicklers Pollard Studio wurde im Rahmen der Wired Direct ’24 angekündigt.

Dieser neue Titel erforscht, was im Bereich des narrativen Designs und der Technologie möglich ist, und bietet verblüffende Konzepte mit visuellen Elementen der nächsten Generation, die ein wahres filmisches Meisterwerk schaffen.

Der Schauplatz? Ostdeutschland, 1984. In einer dystopischen Welt, die von der Leviathan Corporation beherrscht wird. Karma entführt die Spieler in eine Welt, in der verdrehte Schöpfungen im Verborgenen lauern und wo jeder Schatten ein Geheimnis birgt.

Entdeckt die Wahrheit in einer dunklen Geschichte über Liebe, Verlust und Täuschung.

Karma: The Dark World wurde in der Unreal Engine 5 entwickelt und erscheint demnächst für PC, PlayStation 5 und Xbox.