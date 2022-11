KartRider: Drift: Pre-Season startet im Januar

Die Entwickler von KartRider: Drift haben bekannt gegeben, dass die Pre-Season am 11. Januar 2023 auf PC und Mobilgeräten starten wird. Sobald diese Pre-Season beendet ist, werden Xbox- und PlayStation-Spieler eingeladen.

Darüber hinaus wendet sich das Entwickler-Team mit den folgenden Worten an alle Fans:

Hallo, Rennfahrer!

Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass KartRider: Drift am Mittwoch, den 11. Januar 2023 (Pacific Time) mit dem Start der Preseason in die Welt hinausfährt!

Wir haben eine Menge Ellbogenschmalz in KartRider: Drift investiert, denn wir haben eine Umgebung geschaffen, in der jeder auf dem Gerät seiner Wahl spielen kann, wann und wo immer er will. Jetzt ist es fast an der Zeit, es allen unseren Racern offiziell zu präsentieren!

Du kannst KartRider: Drift zuerst mit plattformübergreifendem Spiel und Fortschritt auf PC und mobilen Plattformen durch die Preseason erleben, die am 11. Januar 2023 (Pacific Time) beginnt.

Sobald wir fertig sind, werden wir das Spiel auf Xbox und PlayStation-Konsolen ausweiten, sodass ihr das Spiel in seiner vollständigen Form mit vollem plattformübergreifendem Spiel und Fortschritt auf PC, Handy und Konsole erleben könnt!

Wir möchten uns im Namen des gesamten Entwicklerteams bei euch bedanken. All dies war nur durch die großartige Unterstützung und Geduld von euch, unseren Racern, möglich. In der Zwischenzeit wird das Entwicklerteam weiter am Feinschliff von KartRider: Drift und bereitet sich darauf vor, euch auf den Strecken zu treffen.

Wir sehen uns am 11. Januar 2023 (Pacific Time) und machen uns bereit für das Rennen!

Vielen Dank an,

-JL & das KartRider: Drift Team-