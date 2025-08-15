Katanaut: Xbox- und PlayStation-Version bestätigt

Voidmaw LLC kündigt Präsentation und Neuigkeiten zum Action-Roguelite Katanaut für den 20. August an. Das Spiel soll auch für Konsolen erscheinen.

Voidmaw LLC hat bekannt gegeben, dass das kommende Spiel Katanaut Teil der Future Games Show: Live From Gamescom 2025 sein wird.

Die Präsentation findet am 20. August statt und soll bedeutende Neuigkeiten zum Titel enthalten. Katanaut ist ein Action-Roguelite, das sich an Metroidvania-Spielen und klassischen 2D-Action-Plattformern orientiert.

Ihr übernehmt die Rolle eines Kämpfers, der sich durch feindliche Horden auf einer riesigen Raumstation kämpft. Ziel ist es, die Ursachen einer Katastrophe zu erforschen, die die Station ins Chaos gestürzt hat.

Das Spiel kombiniert schnelle Kämpfe mit Erkundungselementen und bietet euch die Möglichkeit, verschiedene Waffen und Fähigkeiten zu nutzen. Jeder Durchlauf stellt euch vor neue Herausforderungen, wobei ihr eure Ausrüstung und Taktik anpassen müsst.

Katanaut erscheint demnächst auf Steam. Eine Veröffentlichung auf allen gängigen Konsolen ist ebenfalls geplant, ein konkreter Termin steht jedoch noch aus. Weitere Informationen werden während der Future Games Show erwartet.