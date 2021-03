Kaze and the Wild Masks: Launch-Trailer zum Plattformer

Autor:, in / Kaze and the Wild Masks

Der von den Klassikern der 90er inspirierte Plattformer Kaze and the Wild Masks ist jetzt verfügbar auf Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Steam und Stadia.

Andre Schaan, der Gründer des Entwicklerstudios PixelHive, könnte nicht stolzer sein: „Heute geht für mich ein absoluter Traum in Erfüllung. Zu erleben, wie die langgehegte Idee zu einem echten Plattformer wird, der weltweit zum Spielen verfügbar ist, bedeutet uns allen bei PixelHivesehr viel!“

Zur Feier des Starts veröffentlichte SOEDESCO einen brandneuen Live-Action-Trailer, der die klassische Side-Scrolling-Action des Plattformers in einer familienfreundlichen Umgebung zeigt.

Eigentlich ist der kämpferische Hase Kaze der Protagonist des Spiels, doch der echte Hase stiehlt ihm im Trailer die Show.

Die Datenträgerversion folgt am 25. Mai 2021 für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One.

PixelHives Kaze and The Wild Masks ist ein Produkt der Fantasie von Kindern. In den 1990ern waren etliche Kinder von ihrer Super Nintendo und Sega Genesis besessen und verbrachten Stunden mit Spielen wie Donkey Kong Country 2 und Super Mario World.

Den Entwicklern von PixelHive erging es nicht anders. Sie hatten den Traum, eines Tages ihren eigenen Plattformer zu schaffen. Von der Zeichnung ihres eigenen Charakters, der 1991 Kaze ähnelte, bis zur Komposition einprägsamer Melodien träumten sie davon, was eines Tages Kaze and the Wild Masks werden würden. PixelHivehat es geschafft, den langjährigen Traum in einen Plattformer zu verwandeln, der von der Kritik gefeierten wird.

In Kaze and the Wild Masks reist ihr im klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre durch die Kristallinseln. Spielt als Kaze und rettet euren Freund Hogo vor einem Fluch, der die Inseln ins Chaos stürzt. Stellt euch wütendem lebendigem Gemüse, indem ihr die Mächte der Wilden Masken einsetzt. Springt wild wie ein Tiger, fliegt wie ein Adler durch den Himmel, flitzt flink wie eine Eidechse und beherrsche das Meer wie ein Hai.

Features