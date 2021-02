Kaze and the Wild Masks: Physische Version auf Mai verschoben

Autor:, in / Kaze and the Wild Masks

Die Veröffentlichung der physischen Version von Kaze and the Wild Masks wurde auf Mai verschoben.

Die Veröffentlichung der physischen Version von Kaze and the Wild Masks auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One wurde auf den 25. Mai 2021 verschoben.

Der von 90er-Jahre-Klassikern inspirierte Plattformer Kaze and the Wild Masks wird nach wie vor am 26. März 2021 als digitale Edition für die oben genannten Plattformen und zusätzlich für Steam und Stadia veröffentlicht.

Der aktuelle Markt brachte Herausforderungen in der Produktion und Logistik mit sich, die SOEDESCO dazu veranlasst haben, die Veröffentlichung der physischen Version auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.

Indem SOEDESCO die Herausgabe der physischen Version auf den Mai verlegt, wird sichergestellt, dass jeder auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit sein Exemplar erhalten kann.