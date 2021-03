Kaze and the Wild Masks: Story-Trailer zum 2D-Plattformer

Autor:, in / Kaze and the Wild Masks

Der Story-Trailer von Kaze and the Wild Masks zeigt, dass der 2D-Plattformer bereit für die Veröffentlichung ist.

Während der Plattformer im Stil der 90er, Kaze and the Wild Masks, auf seine digitale Veröffentlichung am 26. März zusteuert, hat SOEDESCO einen brandneuen Trailer enthüllt.

Der Trailer zeigt jede Menge Gameplay-Abwechslung, satte 16-Bit-Grafik und von den Klassikern der 90er Jahre inspirierte Musik. Kaze and the Wild Masks wird zuerst digital auf Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam und Stadia veröffentlicht. Die Datenträgerversion folgt am 25. Mai für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One.