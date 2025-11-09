Keeper: Außergewöhnlicher Indie-Hit von Double Fine mit Bestwertungen

Das neue Spiel Keeper von Double Fine Productions sorgt weltweit für Begeisterung. In einem offiziellen Trailer mit Kritikerstimmen wird deutlich, wie sehr das ungewöhnliche und zugleich beruhigende Abenteuer die Herzen der Spieler erobert.

Entwickelt unter der Leitung von Lee Petty, präsentiert sich Keeper als wortlos erzählte Geschichte, die dennoch voller Gefühl, Symbolik und Atmosphäre steckt.

In Keeper erwacht ein längst vergessenes Leuchtturmwesen zu neuem Leben. Gemeinsam mit einem lebhaften Seevogel beginnt es eine bewegende Reise, die von Freundschaft, Verlust und Entdeckung geprägt ist.

Dabei entfaltet sich eine Welt jenseits des Verstehbaren – geheimnisvoll, magisch und emotional zugleich. Das Spiel verbindet visuelle Erzählkunst mit einer sanften, meditativen Stimmung, die sowohl Ruhe als auch Staunen hervorruft.

Keeper steht ab sofort zum Spielen bereit und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und Game Pass PC verfügbar.

Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen, das durch seine kreative Präsentation und sein einfühlsames Storytelling neue Maßstäbe im Indie-Bereich setzt.