Keeper: Außergewöhnlicher Indie-Hit von Double Fine mit Bestwertungen

Das neue Spiel Keeper von Double Fine Productions sorgt weltweit für Begeisterung. In einem offiziellen Trailer mit Kritikerstimmen wird deutlich, wie sehr das ungewöhnliche und zugleich beruhigende Abenteuer die Herzen der Spieler erobert.
Entwickelt unter der Leitung von Lee Petty, präsentiert sich Keeper als wortlos erzählte Geschichte, die dennoch voller Gefühl, Symbolik und Atmosphäre steckt.
In Keeper erwacht ein längst vergessenes Leuchtturmwesen zu neuem Leben. Gemeinsam mit einem lebhaften Seevogel beginnt es eine bewegende Reise, die von Freundschaft, Verlust und Entdeckung geprägt ist.
Dabei entfaltet sich eine Welt jenseits des Verstehbaren – geheimnisvoll, magisch und emotional zugleich. Das Spiel verbindet visuelle Erzählkunst mit einer sanften, meditativen Stimmung, die sowohl Ruhe als auch Staunen hervorruft.
Keeper steht ab sofort zum Spielen bereit und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und Game Pass PC verfügbar.
Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen, das durch seine kreative Präsentation und sein einfühlsames Storytelling neue Maßstäbe im Indie-Bereich setzt.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sind echt krasse Bewertungen. Nicht weniger als der nächste Kracher der Xbox Game Studios💚💚💚
Das Spiel ist ein Genuss.
Sollte man sich nicht entgehen lassen. Sehr starker Exklusivtitel.
Also ich mag double fine allein schon wegen psyconauts habe dieses tower Spiel mehrere Stunden getestet mich hat es nicht abgeholt aber schön das dieses Spiel seine Abnehmer gefunden hat.
Waren wirklich schöne 3 Stunden. Eins der wenigen Studios, die MS noch nicht runter gewirtschaftet hat.
Mir hat das so viel Spass gemacht. Top game für zwischendurch.
Hat mir sehr viel Spass gemacht Keeper durchzuspielen. Vor allem das letzte Drittel. 👍
Tim Schafer ist aber auch einfach genial, erinnere mich gerne an Brütal Legend zurück. Bomben Soundtrack🤟
Steht auch noch auf meiner List. Bin bisher noch nicht dazu gekommen.
Freut mich bei den Kommentaren zu lesen, dass das Spiel gut ankommt.