Keeper: Außergewöhnlicher Indie-Hit von Double Fine mit Bestwertungen

Autor: , in News / Keeper
Image: Xbox Game Studios

Emotionale Reise ohne Worte: Keeper überzeugt Kritiker mit einzigartiger Atmosphäre und berührender Geschichte.

Das neue Spiel Keeper von Double Fine Productions sorgt weltweit für Begeisterung. In einem offiziellen Trailer mit Kritikerstimmen wird deutlich, wie sehr das ungewöhnliche und zugleich beruhigende Abenteuer die Herzen der Spieler erobert.

Entwickelt unter der Leitung von Lee Petty, präsentiert sich Keeper als wortlos erzählte Geschichte, die dennoch voller Gefühl, Symbolik und Atmosphäre steckt.

In Keeper erwacht ein längst vergessenes Leuchtturmwesen zu neuem Leben. Gemeinsam mit einem lebhaften Seevogel beginnt es eine bewegende Reise, die von Freundschaft, Verlust und Entdeckung geprägt ist.

Dabei entfaltet sich eine Welt jenseits des Verstehbaren – geheimnisvoll, magisch und emotional zugleich. Das Spiel verbindet visuelle Erzählkunst mit einer sanften, meditativen Stimmung, die sowohl Ruhe als auch Staunen hervorruft.

Keeper steht ab sofort zum Spielen bereit und ist ab dem ersten Tag mit Game Pass Ultimate und Game Pass PC verfügbar.

Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen, das durch seine kreative Präsentation und sein einfühlsames Storytelling neue Maßstäbe im Indie-Bereich setzt.

  1. Robilein 1176130 XP Xboxdynasty Legend Gold | 09.11.2025 - 14:05 Uhr

    Sind echt krasse Bewertungen. Nicht weniger als der nächste Kracher der Xbox Game Studios💚💚💚

  3. KeKsBrei 63330 XP Romper Stomper | 09.11.2025 - 14:19 Uhr

    Also ich mag double fine allein schon wegen psyconauts habe dieses tower Spiel mehrere Stunden getestet mich hat es nicht abgeholt aber schön das dieses Spiel seine Abnehmer gefunden hat.

  4. Jack86 34160 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.11.2025 - 14:23 Uhr

    Waren wirklich schöne 3 Stunden. Eins der wenigen Studios, die MS noch nicht runter gewirtschaftet hat.

  5. Don Pepe 12620 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 09.11.2025 - 14:28 Uhr

    Mir hat das so viel Spass gemacht. Top game für zwischendurch.

  7. bk493 35250 XP Bobby Car Raser | 09.11.2025 - 14:50 Uhr

    Tim Schafer ist aber auch einfach genial, erinnere mich gerne an Brütal Legend zurück. Bomben Soundtrack🤟

  8. d4wGkw0n 18420 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 09.11.2025 - 14:53 Uhr

    Steht auch noch auf meiner List. Bin bisher noch nicht dazu gekommen.

  9. FaMe 152285 XP God-at-Arms Bronze | 09.11.2025 - 14:59 Uhr

    Freut mich bei den Kommentaren zu lesen, dass das Spiel gut ankommt.

