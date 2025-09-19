Keeper: Außergewöhnliches Abenteuer voller Emotionen und Rätsel

Im neuesten offiziellen Xbox Podcast erhaltet ihr einen umfassenden Einblick in Keeper, das kommende Third-Person-Adventure von Double Fine Productions.

Direkt aus San Francisco wird nicht nur Gameplay gezeigt, sondern auch mit den Entwicklerinnen und Entwicklern über die Besonderheiten von Keeper gesprochen.

Das Spiel zeichnet sich durch seine ungewöhnliche, aber beruhigende Atmosphäre aus, die als „weird but chill“ beschrieben wird. In Keeper übernehmt ihr die Rolle eines Leuchtturms, der gemeinsam mit Twig eine emotionale Reise antritt.

Dabei stehen Rätsel, Erkundung und der Aufbau einer tiefen Verbindung im Mittelpunkt. Die Entwickler erklären, wie sie eine Geschichte ohne klassisches HUD oder Dialoge erzählen und wie Musik und visuelle Gestaltung gezielt eingesetzt werden, um Emotionen zu verstärken. Keeper bietet euch ein einzigartiges Spielerlebnis, das sich von klassischen Adventure-Spielen abhebt und besonders durch seine künstlerische Vision und emotionale Tiefe besticht.

Wer schon jetzt neugierig auf Keeper ist, findet im Xbox Podcast exklusive Details und spannende Einblicke in die Entstehung dieses besonderen Spiels.