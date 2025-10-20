Keeper: Das sind die Wertungen der Fachpresse

Keeper von Double Fine ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam verfügbar. Hier sind die Wertungen der Fachpresse!

Mit Keeper von Xbox und Double Fine ist ein weiteres außergewöhnliches, atmosphärisches Third-Person-Adventure erschienen! Wagt euch ab sofort in die vergessene Ödnis von Keeper, das für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam erhältlich ist. Das Spiel ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.

Keeper Wertungen

Eurogamer 10/10

Checkpoint Gaming 10/10

WindowsCentral 10/10

Gamesradar 9.5/10

IGN 9/10

CGMagazine 9/10

PC Gamer 9/10

PC Games 9/10

Console Creatures 9/10

Xbox Mag 9/10

Nerd Stash 9/10

Gamespot 9/10

Quest Daily 9/10

Techradar 9/10

DualShockers 8.5/10

Seasoned Gaming 8/10

Game8 8/10

Shacknews 8/10