Keeper: Das sind die Wertungen der Fachpresse

Mit Keeper von Xbox und Double Fine ist ein weiteres außergewöhnliches, atmosphärisches Third-Person-Adventure erschienen! Wagt euch ab sofort in die vergessene Ödnis von Keeper, das für Xbox Series X|S, Xbox auf PC und Steam erhältlich ist. Das Spiel ist ein Xbox Play Anywhere-Titel und direkt zum Release im Xbox Game Pass enthalten.
Keeper Wertungen
- Eurogamer 10/10
- Checkpoint Gaming 10/10
- WindowsCentral 10/10
- Gamesradar 9.5/10
- IGN 9/10
- CGMagazine 9/10
- PC Gamer 9/10
- PC Games 9/10
- Console Creatures 9/10
- Xbox Mag 9/10
- Nerd Stash 9/10
- Gamespot 9/10
- Quest Daily 9/10
- Techradar 9/10
- DualShockers 8.5/10
- Seasoned Gaming 8/10
- Game8 8/10
- Shacknews 8/10
Sind sehr gute Bewertungen, mir macht das Spiel Spaß im großen und ganzen, bis auf die viel zu langsamen Bewegungen bei Drehmechanismen ein entspannter Walkingsimulator.
Gute Wertungen. Meiner Meinung nach zu gute. Hätte es eher im niedrigen bis bestenfalls mittleren 70er Bereich angesiedelt. Es hat seine Momente und das Worlddesign ist sehr cool und kreativ, aber insgesamt bleibt es deutlich hinter Psychonauts zurück und weshalb sie für so ein Spiel 4 Jahre gebraucht haben, ist mir schon ein kleines Rätsel. Wie viele Leuten arbeiten bei Double Fine?
105 Mitarbeiter, ja, finde es auch zu gut bewertet, fühlt sich teilweise auch etwas gestreckt an, aber zum Runterkommen auf jeden Fall nicht schlecht.
Entspannend war es auf jeden Fall.👍 Es nimmt erst im letzten Drittel Fahrt auf. Finde auch, dass es sich im Mittelteil ein wenig gestreckt anfühlt.
Ich habe das Spiel auch am Wochenende gespielt und ich würde dem Spiel mindestens 80% Wertung geben. Das Spiel ist ein Kunstwerk.
Ist ein schönes kleines Rätsel Spiel, von mir eine 8/10 😊.
Krass, was für Bewertungen😱😱😱
Der nächste Kracher der Xbox Game Studios. Wahnsinn, Microsoft liefert konstant. Wobei man natürlich auch sagen muss das auf Double Fine immer Verlass ist. Ein Qualitätsstudio.
Bei mir hat es sich leider etwas nach hinten verschoben mit dem zocken weil ich dem Krankenhaus einen Besuch abgestattet habe, danach geht’s aber ab😂😂😂