Keeper: Dynamischer Hintergrund und Release-Uhrzeiten enthüllt

Double Fine veröffentlicht exklusives „Keeper“-Dynamic-Background für das Xbox Series X|S Dashboard und gibt die Release-Zeiten bekannt!

Das Entwicklerstudio Double Fine hat offiziell das neue „Keeper Dynamic Background“ für das Xbox Series X|S Dashboard veröffentlicht.

Das Keeper Dynamic Background ist speziell für Nutzer der Xbox Series X und Xbox Series S entwickelt worden und reiht sich in die wachsende Auswahl an animierten Xbox-Hintergründen ein, die Spielern mehr Individualität und visuelle Abwechslung bieten. Das neue Design spiegelt den typischen Double-Fine-Stil wider und richtet sich an Fans des Studios und kreative Spieler gleichermaßen.

Ihr könnt das Keeper-Design direkt in den Anzeigeeinstellungen eurer Xbox Series X|S auswählen und aktivieren. Das Update ist kostenlos verfügbar und steht ab sofort weltweit zur Verfügung.

Das Spiel könnt ihr ab dem 17. Oktober ab 17:00 Uhr deutscher Zeit spielen. Der Titel ist zudem „Day 1“ im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar!