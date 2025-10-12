Keeper: Dynamischer Hintergrund und Release-Uhrzeiten enthüllt

Das Entwicklerstudio Double Fine hat offiziell das neue „Keeper Dynamic Background“ für das Xbox Series X|S Dashboard veröffentlicht.
Das Keeper Dynamic Background ist speziell für Nutzer der Xbox Series X und Xbox Series S entwickelt worden und reiht sich in die wachsende Auswahl an animierten Xbox-Hintergründen ein, die Spielern mehr Individualität und visuelle Abwechslung bieten. Das neue Design spiegelt den typischen Double-Fine-Stil wider und richtet sich an Fans des Studios und kreative Spieler gleichermaßen.
Ihr könnt das Keeper-Design direkt in den Anzeigeeinstellungen eurer Xbox Series X|S auswählen und aktivieren. Das Update ist kostenlos verfügbar und steht ab sofort weltweit zur Verfügung.
Das Spiel könnt ihr ab dem 17. Oktober ab 17:00 Uhr deutscher Zeit spielen. Der Titel ist zudem „Day 1“ im Xbox Game Pass Ultimate-Abonnement verfügbar!
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das wird mega! 😎💚
Sieht wirklich witzig aus, vlt komme ich ja einmal zwischendurch dazu 🤷🏼♂️.
Freue ich mich seit der ersten Ankündigung drauf. Na dann mal hoffen, dass es ein Keeper in der Bibliothek wird. ^^
Erst nach 2 Sekunden hatte ich bemerkt, dass sich das Bild nicht bewegt 😅
Also dynamisch wie immer 😅😆
Habs jetzt mal gestartet, es wabert nur der Lichtstrahl, was aber diesmal ganz gut passt. Was aber gut durchdacht ist is das das untere Bild kaum Infos hat, wodurch durch die Kacheln kaum was Bedeutendes fehlt 👍
Jupp, die generelle Aufteilung des Bildes ist richtig gut, unten wo die Kacheln sind ist nichts interessantes, man ärgert sich also nicht dass das halbe Bild überdeckt wird.
Wäre jetzt auch ein Hintergrundbild für mich auch wenn es nicht bewegt wäre.
Solche Hintergründe finde ich eigentlich ziemlich langweilig