Keeper: Ein Blick hinter die Kulissen des surrealen Puzzle-Abenteuers

Double Fine veröffentlicht mit The Making of Double Fine’s Keeper eine charmant-humorvolle Doku zum Entwicklungsprozess.

Mit The Making of Double Fine’s Keeper gewährt das Studio Double Fine Productions erneut einen ehrlichen und unterhaltsamen Blick hinter die Kulissen seiner Spieleentwicklung.

Das Video, das diesmal kompakte 26 Minuten dauert, begleitet die Entstehung des neuen Projekts Keeper, einem künstlerisch eindrucksvollen und emotionalen Puzzle-Adventure von Lee Petty – bekannt für Titel wie Stacking, Headlander, RAD und Psychonauts.

Trotz des ironischen Tons der Ankündigung, in der das Team augenzwinkernd auf seine lange Tradition an offenen Entwicklungsdokumentationen verweist, vermittelt die Doku authentische Einblicke in die kreative Arbeit und das Teamgefühl bei Double Fine.

Anders als frühere Projekte wird die Entwicklung von Keeper als „überraschend reibungslos“ beschrieben – ohne dramatische Zwischenfälle, interne Spannungen oder Krisenmomente.

Diese selbstironische Darstellung unterstreicht den typischen Humor, für den das Studio bekannt ist.

Keeper selbst ist ein surreales Third-Person-Abenteuer, das durch seine wortlose Erzählweise, seinen atmosphärischen Stil und seine emotionale Tiefe hervorsticht.

Die Geschichte spielt auf einer mysteriösen Insel in einem längst vergessenen Meer, auf der ein alter Leuchtturm zu neuem Leben erwacht.

Begleitet von einem lebhaften Seevogel begibt sich der Spieler auf eine Reise voller Wandel, Geheimnisse und unerwarteter Entdeckungen – eine poetische Erzählung über Freundschaft, Transformation und die Suche nach Bedeutung in einer vergessenen Welt.

Keeper ist ab sofort auf Steam, Xbox Series X|S, Xbox on PC, Xbox Cloud und im Xbox Game Pass erhältlich.