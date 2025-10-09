Keeper: Game Pass-Spiel bereit zum Pre-Load

Der auf einem fernen Berggipfel stehende einsame Leuchtturm setzt sich langsam in Bewegung.
Das von Double Fine Productions entwickelte Abenteuer Keeper wird am 17. Oktober für Xbox Series X|S, PC und Game Pass Ultimate erscheinen.
Ab sofort könnt ihr das Spiel auf eurer Konsole bzw. euren PC vorinstallieren. Der Download beträgt knapp 27 GB.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Vielleicht schau ich mal rein