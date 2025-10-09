Keeper: Game Pass-Spiel bereit zum Pre-Load

Der Leuchtturm in Keeper hat signalisiert, dass das Spiel auf Konsole vorinstalliert werden kann.

Der auf einem fernen Berggipfel stehende einsame Leuchtturm setzt sich langsam in Bewegung.

Das von Double Fine Productions entwickelte Abenteuer Keeper wird am 17. Oktober für Xbox Series X|S, PC und Game Pass Ultimate erscheinen.

Ab sofort könnt ihr das Spiel auf eurer Konsole bzw. euren PC vorinstallieren. Der Download beträgt knapp 27 GB.