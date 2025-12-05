Keeper: Noir-Filter und Ultrawide-Support hinzugefügt

Keeper hat ein überraschendes Update mit neuen Features erhalten. Obsidian Entertainment hat dem surrealen Abenteuer mit dem umherwandernden Leuchtturm einen Noir Filter verpasst. Damit könnt ihr das Spiel in schwarz/weiß auf eine neue Art erleben.
Darüber hinaus wurde ein Hochkontrastmodus für diejenigen hinzugefügt, die wegen einer Sehschwäche oder Lichtempfindlichkeit bestimmte Farben benötigen
Schließlich unterstützt Keeper jetzt auch Ultrawide-Monitore.
Schaut euch hier noch ein Video zur Umsetzung des Noir Filters an:
hört sich toll an
Wirklich eine gelungene Überraschung
Ein Spiel was ich definitiv noch zocken werde. Hat Potential dass es mich richtig überzeugt und ich ein weiteres Spiel hab, welches sich gegen so manche AAA Titel durchsetzt!
Nö die das bunte hat gut gepasst finde ich. Hatte 2 tage meinen spass.
Ach stimmt, das schlummert ja auch noch auf meiner Platte. Aber Herbst / Winter gehören bei mir klassisch den multiplayer games, da wird es keeper schwer haben
Die Welt braucht mehr Spiele wie Keeper. Nicht zu lang und trotzdem traumhaft! Gerade für ältere Gamer wie mich mit vielen Verpflichtungen ideal.