Keeper: Noir-Filter und Ultrawide-Support hinzugefügt

Mit dem Noir Filter könnt ihr Keeper jetzt auch in besonderem Ambiente erleben und mit dem Ultrawide-Support sogar noch größer.

Keeper hat ein überraschendes Update mit neuen Features erhalten. Obsidian Entertainment hat dem surrealen Abenteuer mit dem umherwandernden Leuchtturm einen Noir Filter verpasst. Damit könnt ihr das Spiel in schwarz/weiß auf eine neue Art erleben.

Darüber hinaus wurde ein Hochkontrastmodus für diejenigen hinzugefügt, die wegen einer Sehschwäche oder Lichtempfindlichkeit bestimmte Farben benötigen

Schließlich unterstützt Keeper jetzt auch Ultrawide-Monitore.

Schaut euch hier noch ein Video zur Umsetzung des Noir Filters an: