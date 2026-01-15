KEJORA: Handgezeichnetes Puzzle-Abenteuer jetzt spielbar

Zeitspirale im Dorf: Das handgezeichnete Puzzle-Abenteuer Kejora startet auf allen großen Plattformen.

Ein neues Indie-Abenteuer betritt die Bühne und ihr taucht direkt in eine Welt ein, die sich selbst nicht mehr erinnert. Kejora ist nach fast fünf Jahren Entwicklung erschienen und bringt seine handgezeichnete Ästhetik nun auf PC, PlayStation, Nintendo Switch und Xbox.

Das indonesische Studio Berangin Creative, ursprünglich als Outsourcing-Team für Art und Animation gegründet, wagt mit diesem Projekt seinen ersten eigenen Titel – und das Ergebnis wirkt wie ein liebevoll gestaltetes Puzzle-Märchen.

Die Entstehungsgeschichte des Spiels liest sich wie ein kreativer Wandel. Ursprünglich als Run’N’Gun geplant, entwickelte sich Kejora im Laufe der Jahre zu einem narrativen Puzzle-Abenteuer, das stärker auf Atmosphäre, Erkundung und Storytelling setzt.

Der Richtungswechsel prägt heute das gesamte Spielerlebnis und verleiht dem Titel seinen unverwechselbaren Charakter.

Im Mittelpunkt steht ein Dorf, das in einer endlosen Zeitschleife gefangen ist. Während die Bewohner ihren Alltag immer wieder neu durchlaufen, erkennt Kejora als Einziger die Wiederholungen.

Gemeinsam mit zwei Gefährten, die jeweils über besondere Fähigkeiten verfügen, beginnt er die Suche nach der Ursache dieses mysteriösen Zeitphänomens. Die Reise führt durch handgezeichnete Umgebungen, die mit detailreichen Animationen und environmental Puzzle-Elementen gefüllt sind.

Die Mischung aus Party-basiertem Gameplay, Plattform-Puzzles und erzählerischem Fokus verleiht Kejora eine besondere Dynamik. Die beiden Begleiter unterstützen Kejora mit ihren individuellen Skills, wodurch sich abwechslungsreiche Lösungswege ergeben und die Erkundung des Dorfes sowie seiner Geheimnisse an Tiefe gewinnt.

Mit seinem markanten Stil, der ruhigen, aber spannungsgeladenen Atmosphäre und dem Fokus auf narrative Rätsel präsentiert sich Kejora als ein Titel, der seine eigene Handschrift trägt und nun auf nahezu jeder Plattform erlebt werden kann.