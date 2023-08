Kemco: 50 RPGs Celebratory Bundle: Nach nur 50 Tagen ist Schluss

Das KEMCO: 50 RPGs Celebratory Bundle wird nur 50 Tage zu einem Preis von 199,99 EUR erhältlich sein. KEMCO bestätigte die Veröffentlichung des KEMCO: 50 RPGs Celebratory Bundle für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10, das seit dem 3. August verfügbar ist, um den 50. auf der Plattform veröffentlichten Titel zu feiern.

Der Standardpreis beträgt 199,99 EUR und wird für einen begrenzten Zeitraum von 50 Tagen (bis zum 21. September) zur Verfügung gestellt!

Das Bundle umfasst: Alphadia Genesis, Alphadia Genesis 2, Alphadia Neo, Alvastia Chronicles, Ambition Record, Antiquia Lost, Armed Emeth, Asdivine Cross, Asdivine Dios, Asdivine Hearts, Asdivine Hearts II, Asdivine Kamura, Asdivine Menace, Asdivine Saga, Blacksmith of the Sand Kingdom, Bonds of the Skies, Chroma Quaternion, Chronus Arc, Crystal Ortha, Dragon Lapis, Dragon Prana, Dragon Sinker, Fairy Elements, Fernz Gate, Frane: Dragons‘ Odyssey, Gale of Windoria, Ghost Sync, Heirs of the Kings, Illusion of L’Phalcia, Infinite Links, Justice Chronicles, Legend of Ixtona, Legend of the Tetrarchs, Liege Dragon, Marenian Tavern Story, Miden Tower, Monochrome Order, Monster Viator, Onigo Hunter, Overrogue, Revenant Dogma, Revenant Saga, RPGolf Legends, Ruinverse, Seek Hearts, Sephirothic Stories, Silver Nornir, Sword of Elpisia, The Smile Alchemist, Wizards of Brandel.