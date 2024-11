KEMCO RPG Selection Vol. 2: Spielesammlung jetzt vorbestellbar

KEMCO kündigt die Veröffentlichung von KEMCO RPG Selection Vol. 2 für Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte an, die am 6. Dezember in jedem regionalen Store erscheinen wird. Der Standardpreis beträgt 41,99 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Der zweite Volume der „KEMCO RPG Selection“-Reihe, die es ermöglicht, Spiele unabhängig von der Veröffentlichungsreihenfolge zu genießen, erscheint nun endlich auch für Xbox! Diese Sammlung bietet einen besseren Wert und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Einzelkauf der enthaltenen Titel.

Asdivine Hearts II: In einer Welt, die in Eis eingefroren zu werden droht, vereinen sich die Herzen erneut in der Fortsetzung der erfolgreichen RPG-Serie!

Revenant Dogma: Was ist das Schicksal derjenigen, die göttliche Macht erlangt haben? Entdecke es in einem Fantasy-RPG mit atemberaubenden 3D-Kämpfen!

Das Tor von Fernz: Reist auf die andere Seite und darüber hinaus und findet einen Weg zurück nach Hause in einem Fantasy-Rollenspiel!

Alvastia-Chroniken: RPG mit über 100 Begleitern?! Begebt euch auf ein Abenteuer in einer Welt im Retro-Stil!