KEMCO RPG Selection Vol. 3: Sammlung mit vier Spielen vorbestellbar

KEMCO kündigt die Veröffentlichung von KEMCO RPG Selection Vol. 3 für Xbox-Konsolen, einschließlich Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-Geräte an, die am 7. Februar in allen regionalen Stores erscheinen wird. Der Standardpreis beträgt 41,99 Euro. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Die 3. Ausgabe der „KEMCO RPG Selection“-Reihe, die es ermöglicht, Spiele unabhängig von der Veröffentlichungsreihenfolge zu genießen, erscheint nun endlich auch für Xbox.

Diese Sammlung bietet einen besseren Wert und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als der Einzelkauf der enthaltenen Titel.

Frane -Dragons‘ Odyssey: Eine Reise eines Drachenduos auf der Suche nach einem vermissten Mädchen. Das Abenteuer der jungen Helden beginnt.

Sephirothische Geschichten: Nutzt euren Geist und euren Verstand, um Rätsel zu lösen.

Genießt die Navigation durch dreidimensionale Dungeons in einem Fantasy-RPG!

Asdivine Dios: Ein göttliches Abenteuer mit drei charmanten Geistern.

Viele lustige Elemente erwarten euch in diesem RPG!

Die Illusion von L'Phalcia: Das legendäre magische Schwert, von dem es heißt, dass es jeden Wunsch erfüllen kann, wird das Schicksal seiner Sucher verändern.

Hier sind erste Screenshots der Klassiker: