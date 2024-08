Kena: Bridge of Spirits: 4K und 60fps auf Xbox Series X

Das in Kürze für Xbox-Konsolen erscheinende Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits läuft auf der Xbox Series X mit 4K und 60fps.

Knapp drei Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC findet Kena: Bridge of Spirits am 15. August seinen Weg auf Xbox Series X|S und Xbox One.

Laut Josh Grier, Chief Operating Officer bei Entwickler Ember Lab, werden Spieler auf Xbox Series X das übernatürliche Action-Adventure mit einer 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde genießen dürfen. Auf Xbox Serie S läuft Kena mit 4K und 30fps.

Ob es wie bei der Version für die PlayStation 5 mehrere Grafikmodi zur Auswahl geben wird, wie etwa einen Modus mit 60fps für Xbox Series S, ist bisher nicht bekannt.

Einer baldigen Integrierung von Kena: Bridge of Spirits in das Angebot des Xbox Game Pass erteilt Grier eine Absage. Derzeit lägen diesbezüglich keine Pläne vor, so der Chief Operating Officer.