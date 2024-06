Kena: Bridge of Spirits: Action-Adventure erscheint im August für Xbox

Das preisgekrönte Indie-Games-Studio Ember Lab freut sich bekannt zu geben, dass sein beliebtes, storygetriebenes Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits ab dem 15. August 2024 weltweit erstmals auf Xbox Series X | S und Xbox One erhältlich sein wird.

Die neue Xbox-Version des Spiels wird aufregende Inhalte bieten, darunter Xbox-exklusive Piratenhüte mit dem Thema Rot sowie einen einzigartigen Kena-Stab und einen goldenen Rot-Skin.

Josh Grier, Chief Operating Officer bei Ember Lab, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Geschichte von Kena einem neuen Publikum auf den Xbox-Plattformen zugänglich zu machen. Als unser erstes Spiel bedeutet Kena allen im Studio sehr viel, und das Team freut sich darauf, Kenas Reise mit noch mehr Spielern zu teilen – wir hoffen wirklich, dass alle Spaß daran haben, Kena und ihre Rot-Freunde kennenzulernen!“

Kena: Bridge of Spirits bietet den Spielern ein Action-Adventure, das eine fesselnde Geschichte mit Erkundung, Rätsellösungen und rasanten Kämpfen verbindet.

Das Spiel bietet eine Reise der Selbstentdeckung, während Kena, ein junger Geisterführer, das Gleichgewicht in einem alten Dorf in einer einst blühenden Umgebung wiederherstellt.

Kena: Bridge of Spirits erschien erstmals am 21. September 2021 für PlayStation-Plattformen und gewann mehrere Preise, darunter Best Independent Game und Best Debut Indie Game bei The Game Awards 2021.

Die Xbox-Version des Spiels wird auch das Jubiläums-DLC-Update enthalten, das im September 2022 auf den Markt kam und Zaubersteine, Geisterführer-Prüfungen, Kena-Outfits und Zugänglichkeitsfunktionen enthält.

Außerdem enthält es den Modus „Neues Spiel+“, der es Spielern, die das Spiel abgeschlossen haben, ermöglicht, Kenas Reise mit allen zuvor freigeschalteten Fähigkeiten, Upgrades, Outfits, Fäulnis usw. neu zu starten, sowie neugestaltete und anspruchsvollere Kampfbegegnungen.

Kena: Bridge of Spirits wird ab dem 15. August 2024 weltweit für Xbox Series X | S und Xbox One für 39,99 € im Microsoft Store erhältlich sein. Die physische Kena: Bridge of Spirits Premium Edition für Xbox Series X wird ab dem 15. August 2024 für 39,99 € bei den wichtigsten Händlern weltweit erhältlich sein.

https://www.youtube.com/watch?v=rrqpJuUfYKI