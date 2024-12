KENTUM: Side-Scroller mit Survival und Basisbau angekündigt

Tlön Industries, die Entwickler des Terraforming-Spiels Per Aspera, haben ihren nächsten Titel enthüllt: das 2D-Side-Scrolling-Survival-Spiel KENTUM.

KENTUM wurde im Rahmen des Latin American Games Showcase bei den Game Awards enthüllt und wird 2025 für PC, PS5 und Xbox-Konsolen erscheinen.

In KENTUM schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Mannes, der aus einem sehr, sehr langen Nickerchen erwacht. Nach 7.000 Jahren im Scheintod erwacht er und muss feststellen, dass er scheinbar der letzte Mensch auf Erden ist.

Da er niemanden hat, auf den er sich verlassen kann, muss er nach Ressourcen suchen und fortschrittliche Technologien nutzen, um seine eigene Heimatbasis zu errichten, damit er überleben kann.

Erkundet postapokalyptische Landschaften mit dynamisch wechselndem Klima und Jahreszeiten voller unbekannter Formen von Flora und Fauna.

Von Müllbergen bis hin zu trostlosen Ruinen ist jedes Gebiet voller Geheimnisse, die es zu entdecken gilt, und Herausforderungen, die es zu meistern gilt – wie extremes Wetter und geringe Schwerkraft.

Sammelt Ressourcen, bekämpft neu entwickelte Raubtiere, erntet Lebensformen und passt euch an die gefährliche, sich ständig verändernde Welt von 10.000 AD an!

Da es keine Zivilisation gibt, müsst ihr dafür sorgen, dass euer Haus mehr als nur ein Zuhause ist; es muss auch eine Fabrik sein. Ihr müsst neue Automatisierungsmaschinen herstellen und eure Erkenntnisse kreativ kombinieren, um euren eigenen selbstregulierenden Lebensraum zu optimieren.

Legt eure eigenen Farmen an, stellt Kohle und Barren her, baut Klauen und Förderbänder. Und vergesst nicht, den Ort zu dekorieren, denn die immer komplexer werdenden Pipelines könnten ein Schandfleck sein. Schließlich ist dies die einzige Umgebung, über die ihr Kontrolle habt, also könnt ihr sie genauso gut nach euren Vorstellungen gestalten!

„Mit KENTUM wollten wir den goldenen Mittelweg zwischen entspanntem Basisbau, bei dem man seine Behausung in Echtzeit anpasst und optimiert, und gefährlichen Überlebensexpeditionen, bei denen man sich in die Wildnis wagen muss, um Ressourcen zu sammeln, finden“, sagt Roque Rey, Game Director bei Tlön Industries. „Das Endergebnis ist eine Mischung aus kreativem Bauen, Action, Erkundung und kosmetischer Anpassung in einer zusammenhängenden Sci-Fi-Geschichte, in der es darum geht, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Wir glauben, dass Fans verschiedener Genres etwas finden werden, das ihnen gefällt, wenn KENTUM nächstes Jahr auf den Markt kommt!“