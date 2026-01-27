KENTUM: Spiel wurde um einen Koop-Modus erweitert

Das Survival‑Metroidvania Kentum erhält ein großes Koop-Update, das ab sofort auf Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar ist. Spieler können nun zu zweit in die fremdartigen Biome des Jahres 10.000 aufbrechen, gemeinsam Ressourcen sammeln, die seltsame Flora und Fauna scannen oder sich trennen und völlig unabhängig voneinander agieren.

Wer unterwegs gefressen wird, kehrt als Klon zurück und setzt das Abenteuer fort – ganz gleich, ob man Seite an Seite spielt oder sich gegenseitig übertrumpfen möchte.

Der Koop‑Modus erlaubt simultanes Erkunden und Bauen in unterschiedlichen Gebieten, unterstützt Drop‑in/Drop‑out‑Sessions und lässt bestehende Speicherstände nahtlos weiterführen. Ob man gemeinsam Automatisierungen aufbaut, die Arbeit aufteilt oder lieber als Einzelgänger im selben Spielstand unterwegs ist, bleibt völlig dem eigenen Stil überlassen.

Zwei Kents steigern die Effizienz beim Basenbau deutlich, was den Wiederaufbau der Menschheit spürbar beschleunigt.

Neben lokalem Koop lässt sich Kentum nun auch online über Steam Remote Play mit nur einem einzigen Game Key spielen. Ein neues Safe‑Item sorgt dafür, dass bestimmte Gegenstände nicht mehr versehentlich von Automatisierungssystemen eingesammelt werden. Gleichzeitig wächst das Potenzial der Produktionsketten, da Basen nun sowohl vertikal als auch horizontal erweitert werden können.