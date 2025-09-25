KENTUM: Teils Terraria, teils Satisfactory, alles Craftervania und eine Demo

Image: Tlön Industries

Teils Terraria, teils Satisfactory, alles Craftervania – Kentum startet diesen Herbst. Die Demo gibt es heute!

Kentum, das kommende Survival-Abenteuer von Tlön Industries und V Publishing, erscheint am 6. November 2025 auf Steam, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch!

Für alle, die es nicht abwarten können, sich in das futuristische, dystopische Abenteuer zu stürzen, gibt es jetzt eine brandneue Demo.

Vollgepackt mit neuen Features, darunter vollständig vertonte Charakterdialoge, stilvolle neue Charakteranpassungen und ein neuer Bosskampf von epischem Ausmaß. Beginnt mit dem Bau deiner Heimatbasis und erfüllt eure Pflichten als letzter angestellter Mensch auf der Erde – und wenn ihr es nicht schafft, dann schafft es einer eurer Klone bestimmt!

3 Kommentare Added

  2. Katanameister 204400 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 25.09.2025 - 09:23 Uhr

    Als ich Terraria gelesen habe, wusste ich schon, dass das nichts für mich wird, optisch gefällt es mir auch nicht.

  3. Homunculus 271120 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 09:31 Uhr

    so, damit ich den ganzen morgen nicht nur kritisiere lol

    Könnte interessant werden, muss sich aber zeigen, ob es auch genug eigenes bietet, um nicht einfach wie ein Klon von genannten Titeln zu sein.
    Artstil gefällt mir schon mal ganz gut^^

