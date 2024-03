KeokeN Interactive: Fünf Projekte ohne Publisher-Deal

KeokeN Interactive sagt, man habe bisher in über 200 Gesprächen in zwei Jahren noch keinen Publisher-Deal landen können.

Das Entwicklerstudio KeokeN Interactive, unter anderem bekannt für Deliver Us The Moon, stellte in einem Video fünf Projekte vor, die man „dringend“ Publishern zeigen wolle, um einen Deal zu bekommen.

Diese Maßnahme sei aus der Verzweiflung heraus geboren worden, nachdem man in Gesprächen mit mehr als 40 Publishern immer noch keine vorzeigbaren Erfolge einfahren konnte. Nun wendet sich der Entwickler an die Community und hofft über diesen Weg auf einen positiveren Ausgang.

Drei der fünf Prototypen finden im Deliver Us Universum statt und sind jeweils direkte Fortsetzungen oder auch Spin-offs der Serie. Außerdem wurde We Are Human vorgestellt, ein philosophisches Action-Adventure, das sich in erster Linie auf das Reisen und Kämpfen fokussiert. Der letzte Titel, Expeditions, ist ein Coop Top-Down Shooter, welcher sich an der Soulslike-Formel orientieren soll, was Schwierigkeit und Boss-Design angeht.

„Nachdem wir diese 5 Spiele über 200 Mal bei mehr als 40 Publishern vorgestellt hatten, war es an der Zeit, unsere größte Stärke zu nutzen: unsere Community und unser Netzwerk“, sagen die Mitbegründer von KeokeN Interactive, Koen und Paul Deetman. „Es ist unser letzter Ausweg. Wir werden nicht kampflos untergehen, und was gibt es Besseres, als mit allem zu kämpfen, was wir geschaffen haben. Unser gesamtes Team hat sein Herz und seine Hingabe in diese Spiele gesteckt. Der Umfang und die Vielfalt dieser Spiele sind nicht das Ergebnis eines Mangels an Fokus oder Vision.“ „Es ist ein Beweis für unsere Anpassungsfähigkeit und dafür, wie sehr wir uns bemüht haben, es trotz des ständig wechselnden Windes und der außergewöhnlich harten Zeiten in der Branche zu schaffen. Mehr als alles andere lieben wir es, Spiele zu machen und wollen es auch weiterhin tun.“

Für folgende Spiele sucht das Unternehmen einen Publisher:

We Are Human, ein philosophischer Thriller, bei dem Kampf und Fortbewegung im Vordergrund stehen. PC & Konsole Deliver Us Home, ein einsames Astronautenerlebnis über die Suche nach der Heimat. PC & Konsole Deliver Us The Moon: Huygens, ein beunruhigendes Überlebenserlebnis, das während des Blackouts stattfindet. PC & Konsole Deliver Us VR, ein immersives Astronautenerlebnis, das euch zurück auf den Mond bringt. Expeditions, ein Coop-Souls-ähnlicher Top-Down-Shooter mit einer reichhaltigen Erzählung auf Pangaea Proxima. PC & Konsole.